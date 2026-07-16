Delcy Rodríguez rompe el silencio y revela si hubo o no pacto para entregar a Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, concedió una entrevista exclusiva al periodista español Javier Negre, emitida este 16 de julio, en la que abordó temas que van desde su relación con la administración Trump hasta los señalamientos que la vinculan con figuras del PSOE español.

La conversación, difundida por la cadena Real America Voice, marcó la primera aparición pública extensa de Rodríguez ante un medio internacional desde que asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Sobre dicha operación, Rodríguez aseguró que la captura del depuesto mandatario la tomó por sorpresa y que “no hubo ningún pacto ni acuerdo con Estados Unidos”.

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