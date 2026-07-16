El papel de Diosdado Cabello y la desconfianza de Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro: NY Times publica lapidario artículo

El prestigioso diario norteamericano, NY Times, publicó un artículo en el que da cuenta de lo que sería el papel de Diosdado Cabello, dentro de la administración interina de Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Revelan el plan de Diosdado Cabello para que su hija sea candidata a la Presidencia de Venezuela

Según el medio estadounidense, el ahora Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, por quien pesa una recompensa de 25 millones de dólares por su captura, trabaja estrechamente con altos funcionarios norteamericanos tras los terremotos que azotaron al país el pasado mes de junio.

La sorpresiva transformación de Diosdado Cabello, quien pasó de figurar entre los principales objetivos de Estados Unidos a ser visto como un actor tolerado e incluso aceptado, constituye, probablemente, la consecuencia más inesperada de la intervención militar impulsada por la administración de Donald Trump en Venezuela durante enero.

Diosdado Cabello habla de liberaciones en Venezuela Foto: Venezuelan News

Para controlar Venezuela, la administración Trump optó por colaborar con funcionarios del régimen autocrático de Maduro en lugar de con la oposición prodemocrática, según el NY Times.

Como resultado, muchos de los principales ejecutores del aparato represivo del líder derrocado se reintegraron a un nuevo gobierno auspiciado por Estados Unidos.

Desde la caída de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello —quien durante años mantuvo una postura abiertamente hostil hacia Estados Unidos— ha dado un giro marcado a su discurso y ha intentado proyectar una imagen distinta ante la opinión pública.

De acuerdo con personas de su entorno, ese cambio obedece a una prioridad clara: convertirse en un interlocutor útil para Washington y, al mismo tiempo, contribuir de manera positiva al proceso de transición que atraviesa Venezuela.

Diosdado Cabello junto al jefe del Comando Sur, Francis Donovan. Foto: Captura de pantalla de X

Luego de años de lanzar duros ataques contra lo que calificaba como el imperialismo de Estados Unidos, Cabello dejó de lado ese discurso confrontacional y cesó sus críticas hacia Washington, según el NY Times.

El medio narró también que poco después de la captura del dictador Nicolás Maduro, un asesor del señor Cabello hizo circular un comunicado en el que lo presentaba como garante de la paz.

“Cuando el vacío de poder amenaza con desembocar en un conflicto civil de proporciones incalculables, la orden de Diosdado Cabello fue decisiva: ‘Mantengan la calma’”, decía el comunicado.

Advierten sobre intenciones de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en Venezuela: “Solo quieren ganar tiempo”

De acuerdo con personas de su entorno, en junio, Cabello habría puesto en marcha una de las operaciones más ambiciosas para exhibir el alcance de su poder e influencia.

Las mismas fuentes sostienen que, por instrucciones directas del dirigente venezolano, comandos de fuerzas especiales realizaron una incursión en una apartada región minera con el propósito de capturar o neutralizar a un jefe criminal requerido por las autoridades de Estados Unidos, nada más y nada menos que Niño Guerrero.

Diosdado Cabello y alias 'Niño Guerrero' Foto: Montaje Semana

La incursión del señor Cabello parecía tener como objetivo ganar mérito personal. Pero, según los testigos, fracasó. Niño Guerrero murió ese mismo día a manos de un dron estadounidense, según pudo confirmar el NY Times.

Aunque en los últimos meses Diosdado Cabello ha ganado mayor protagonismo en la escena pública, su situación política y judicial continúa siendo frágil.

Diosdado Cabello se reúne con el militar que lideró la captura de Maduro y las imágenes le dan la vuelta al mundo

Un eventual cambio en la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela podría volver a colocarlo en el centro de posibles acciones legales o de una orden de captura.

En la actual estructura de poder compartida, Cabello se ha convertido en una pieza clave para Delcy Rodríguez y José David Cabello.

Si bien las diferencias que durante años marcaron la relación entre ambos sectores del oficialismo han quedado temporalmente relegadas, el objetivo común de conservar el control del país frente a la presión ejercida por Washington ha favorecido una alianza de conveniencia.

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello Foto: AFP

No obstante, fuentes con conocimiento del funcionamiento interno del Gobierno aseguran que ese entendimiento responde más a intereses estratégicos que a una verdadera relación de confianza.