La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un importante anuncio este martes, 7 de julio, y confirmó nuevas designaciones en su gabinete.

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Rodríguez designó a Román Maniglia como nuevo superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), cargo que ocupó durante casi 20 años el hermano de Diosdado Cabello, José David Cabello.

El hermano del ahora ministro del Interior, Justicia y Paz del vecino país ocupará el cargo de presidente de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven).

José David Cabello sale del Seniat después de casi 20 años. Foto: Telegram: prensa presidencial

“Confiamos en su profesionalismo y amplia experiencia para conducir esta institución, fundamental para el fortalecimiento de la recaudación, la disciplina fiscal y el desarrollo económico de Venezuela”, dijo Rodríguez.

“Tendrá como tarea principal la digitalización del sistema tributario venezolano. Más ingresos para el pueblo”, aseveró la presidenta interina.

Según la mandataria, Cabello tendrá un papel importante en el desarrollo petroquímico, sector estratégico en los nuevos objetivos del Gobierno venezolano.

“Cabello asume la responsabilidad de seguir fortaleciendo esta empresa estratégica para el desarrollo petroquímico, industrial y productivo de nuestro país”, indicó.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, tras la firma de la Ley de Amnistía en el Palacio de Miraflores. Foto: AFP

“Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva tarea, en aras de seguir impulsando el desarrollo de la industria petroquímica y la consolidación del Motor Hidrocarburos, al servicio del pueblo venezolano”, concluyó.

Como jefe del Seniat, el hermano de Diosdado administró durante casi dos décadas la institución encargada de recaudar los impuestos nacionales y supervisar las aduanas.

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Esto le dio influencia sobre una de las principales fuentes de ingresos del Estado venezolano, especialmente en un contexto de caída de la renta petrolera.

Su reciente nombramiento al frente de Pequiven lo ubica al mando de la principal empresa petroquímica del país, clave para la producción de fertilizantes, plásticos y otros insumos industriales. El Gobierno venezolano considera esta compañía estratégica para la reactivación económica.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que Pequiven traerá “más ingresos para el pueblo”. Foto: AFP

José David es hermano de Diosdado Cabello, considerado uno de los dirigentes más influyentes del chavismo. Ambos forman parte del círculo de mayor confianza del oficialismo, lo que ha fortalecido su peso político dentro del Gobierno.