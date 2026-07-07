Dan Newlin le responde a Gustavo Petro en SEMANA: “Reto al presidente a que muestre la evidencia de lo que está diciendo”

El abogado estadounidense Dan Newlin, reconocido por su cercanía con el presidente Donald Trump y por haber sido nominado en el pasado para ocupar la embajada de Estados Unidos en Colombia, respondió en entrevista con SEMANA a los señalamientos realizados por el presidente Gustavo Petro sobre una supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella.

En entrevista con SEMANA, Newlin negó categóricamente haber aportado recursos a la campaña del hoy presidente electo y retó al mandatario colombiano a presentar pruebas de las acusaciones.

“No he dado absolutamente ninguna cantidad de dinero para ningún tipo de campaña. Cero, cero. Ni un solo dólar ha salido de mi cuenta bancaria, ni para Google ni para Meta, en absoluto”, aseguró.

La respuesta llega después de que Petro afirmara públicamente que Newlin habría invertido cerca de 1,8 millones de dólares en publicidad digital relacionada con la campaña presidencial.

Según el abogado, la acusación carece de sustento y desconoce las estrictas normas que rigen el ejercicio de la profesión legal en Estados Unidos. “Como abogado con 25 años de experiencia, entiendo perfectamente que algo así podría costarme mi licencia profesional. Jamás arriesgaría mi carrera haciendo algo ilegal”, afirmó.

Petro acusa a Dan Newlin y mantiene interrogante sobre presunta pauta en favor de De la Espriella. Foto: Montaje El País: Fotos de Presidencia/ X/@NewlinLaw

Durante la conversación, Newlin insistió en que Petro debe demostrar sus afirmaciones. “Reto al presidente Gustavo Petro a que muestre la evidencia de lo que está diciendo. Sabe que no podrá hacerlo”, manifestó a SEMANA.

Incluso aseguró estar dispuesto a permitir la revisión de sus cuentas bancarias para demostrar que no existieron transferencias o pagos relacionados con la campaña presidencial colombiana.

El abogado sostuvo, además, que las acusaciones terminan afectando no solo su reputación personal, sino también la legitimidad del proceso electoral colombiano. “Esto no solo es vergonzoso para mí y para mi familia. También es injusto para los colombianos y para quienes arriesgaron tanto durante esta campaña presidencial”, señaló.

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Newlin fue más allá y sugirió que los señalamientos harían parte de una estrategia para alimentar las denuncias sobre una supuesta injerencia extranjera en las elecciones colombianas. A su juicio, la imposibilidad de demostrar las acusaciones debilitaría otros cuestionamientos formulados por sectores que no reconocen plenamente el resultado electoral.

“Es obvio que esta fue una táctica. Si están mintiendo sobre algo tan serio, entonces la gente tiene derecho a preguntarse sobre qué más están mintiendo”, afirmó.

Gustavo Petro denunció financiación ilegal en la campaña de Abelardo De La Espriella. Foto: Montaje El País

Según el abogado, la narrativa sobre una intervención estadounidense en la campaña carece de fundamento y terminaría perdiendo credibilidad si no aparecen pruebas concretas.

Newlin habló de su respaldo a Abelardo De La Espriella, aunque insistió en que ese apoyo nunca se tradujo en aportes económicos. Explicó que su cercanía con el mandatario electo surgió por considerar que representaba una oportunidad para impulsar el crecimiento económico, la estabilidad institucional y mejores condiciones para los trabajadores colombianos.

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“Creí que Abelardo era la persona que podía traer estabilidad a Colombia, generar más oportunidades y mejorar la calidad de vida de millones de personas”, sostuvo.

Durante la entrevista también destacó su vínculo con Colombia, país en el que asegura haber tenido residencia y vivienda durante más de 15 años. “Tengo un amor muy profundo por Colombia y por los colombianos. Siempre he pensado que merecen más oportunidades económicas y mejores salarios”, afirmó.

Daniel Newlin y Donald Trump Foto: Facebook/DanNewlinFL

Newlin también se refirió a su frustrada nominación como embajador de Estados Unidos en Colombia durante la administración Trump. Explicó que decidió retirar su nombre debido a las dificultades legales para desprenderse completamente de la propiedad de su firma de abogados, una de las más grandes de Estados Unidos. “Respetuosamente fui donde el presidente Trump y abandoné mi nominación”, dijo.

Al cierre de la entrevista con SEMANA, el abogado reiteró que espera una rectificación por parte del presidente colombiano. “El balón está en su cancha. Aceptaré una disculpa y seguiré adelante”, afirmó.

Newlin evitó pronunciarse sobre eventuales investigaciones que pudieran adelantarse en Estados Unidos contra Gustavo Petro una vez deje la Presidencia, aunque dijo que le llamaba la atención lo que describió como una actitud de temor por parte del mandatario colombiano.

“No puedo hablar por el presidente Trump ni tengo conocimiento de ninguna investigación, pero me parece extraño el nivel de preocupación que está mostrando Petro”, concluyó.