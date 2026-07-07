Titular de Colombia vs. Suiza: los once elegidos de Lorenzo para los octavos del Mundial 2026

Para el partido de octavos de final, la Selección Colombia tendrá una nómina de lujo con los once habituales titulares que pone Néstor Lorenzo.

Un solo cambio se dará en la nómina que clasificó el partido pasado ante Ghana. Será la inclusión desde el arranque de Luis Javier Suárez, quien tomará el lugar de Jhon Córdoba en la delantera.

Luis Javier Suárez, de Selección Colombia Foto: NurPhoto via AFP

El resto del equipo es el que ha logrado victorias ante Uzbekistán, RD Congo y Ghana. Contra Portugal se dieron variantes en los laterales, como fue la inclusión de Santiago Arias y Déiver Machado.

XI titular de Colombia vs. Suiza: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Suárez, Luis Díaz.

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Confirmación de la FCF

La Federación Colombiana de Fútbol fue la encargada de confirmar que la alineación entregada de manera previa era la que usaría la Tricolor para su partido de octavos de final.

Todos y cada uno de los mencionados fueron los publicados en los medios oficiales del equipo colombiano.

En cuanto a los suplentes, estarán el resto del grupo que conforma la delegación de 25. Hasta ahora, pocos no han sumado minutos: David Ospina, Álvaro Montero, Juan Camilo Portilla y Jorge Carrascal son algunos de esos que llevan cero minutos disputados.

Néstor Lorenzo confirmó su baja

En la rueda de prensa previa, que es obligatoria para todas las selecciones, el DT al cargo de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, confirmó el parte de Jhon Córdoba que lo dejó fuera de la competición para las instancias siguientes.

“Jhon está con un desgarro; desgraciadamente, se va a perder el resto del torneo. Perdemos a un jugador muy importante, pero el resto están recuperados del estado grupal. Estamos todos bien”, fue como el argentino comunicó el desenlace triste para el goleador del fútbol de Rusia.

Jhon Córdoba en el partido contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Foto: Colprensa

Adentrado en analizar las claves que le permitirían a Colombia ganar ante Suiza, el argentino cree que “hay que tener una disciplina táctica; mañana defienden y atacan bien, tienen sistematizadas muchas acciones de juego de muchos años”, reconoció del contrario.

“Hace cinco años que está el entrenador, le ha ido muy bien, hay 10 jugadores que fueron a Qatar y están en los mejores clubes de Europa; será un partido duro contra un equipo muy bueno”, sobre el proceso que llevan los suizos con Murat Yakin.

Resolverlo en los 90′

Al partido de esta ronda, Colombia llega con un día de descanso menos. Se espera que eso no pese y que en los 90 minutos reglamentarios el combinado patrio logre resolver el enfrentamiento con Suiza.

Néstor Lorenzo celebra con su cuerpo técnico tras el gol de Jhon Arias. Foto: AP Photo/Reed Hoffmann

Esa es también la consigna del técnico argentino Lorenzo: “El partido se plantea con una estrategia de acuerdo al rival y a un plan de juego, y el devenir te va obligando a tomar determinadas decisiones, lo que pueda llegar a venir, pero se plantea para los 90 minutos”.

En caso de que Colombia gane vs. Suiza, se medirá durante el próximo fin de semana (11 de julio) a Argentina en los cuartos de final.