Remontada épica de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026: definido el posible rival de Colombia

Con una remontada épica, Argentina le ganó a Egipto y firmó su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. La albiceleste sufrió en un partido que estuvo marcado por el polémico gol anulado en el segundo tiempo y el penal que falló Lionel Messi.
Las cosas se le torcieron desde muy temprano al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Yasser Ibrahim abrió el marcador a los 15 minutos del partido, luego de ganar un cabezazo en el segundo palo y dejar sin respuesta al ‘Dibu’ Martínez.
Messi tuvo la oportunidad de empatar en el minuto 21, pero falló desde el punto penal y alargó la angustia de los miles de argentinos que viajaron hasta Atlanta.
Julián Álvarez también lo tuvo antes del descanso. El delantero del Atlético de Madrid definió cruzado y se encontró con las manos del arquero Mostafa Shobeir, que para ese momento ya era la figura indiscutible del partido.
Egipto logró salvar la mínima diferencia y se fue ganando al camerino, mientras el rostro de los argentinos daba cuenta de la preocupación por lo que estaba sucediendo en la cancha del Mercedes-Benz Stadium.
Remontada de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández
Los faraones salieron como una tromba en la parte complementaria y anotaron el 2-0 sobre el minuto 60. Después de toda la celebración, el VAR hizo un llamado para revisar la falta previa sobre Lisandro Martínez.
François Letexier canceló la anotación de Egipto y le dio una vida más a Argentina; pero la selección africana estaba entonada y puso el segundo de su cuenta cuando el reloj marcaba el minuto 67′. Mostafa Ziko capturó un centro rasante en el corazón del área y la mandó a guardar para el éxtasis de los hinchas egipcios.
¡¡CONTRA LETAL!! EGIPTO APROVECHÓ LOS ESPACIOS Y ZICO MARCÓ EL 2-0 VS. ARGENTINA. ¡GOLAZO!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026
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Argentina alcanzó a saborear el infierno de la eliminación; sin embargo, Lionel Messi frotó la lámpara y puso la primera piedra para remontar. El astro rosarino asistió a Cristian ‘Cuti’ Romero para que pusiera el descuento cuando quedaban solo minutos del tiempo reglamentario.
Cuatro minutos después, el propio Messi marcó el empate y recuperó la ilusión de los campeones del mundo.
Hasta ese momento el partido se iba al empate, pero Argentina siguió de largo y Enzo Fernández marcó el gol de la remontada épica. El volante de Chelsea ganó un cabezazo en el segundo palo y armó la fiesta en Atlanta, pese a los reclamos de la selección egipcia.
ENZO APARECIÓ PARA EL 3 A 2— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
Sobre el final, Enzo Fernández marcó el 3 a 2 para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/gSML2Jiqyd
Argentina espera por Colombia o Suiza
Más allá de sufrir, Argentina clasificó a los cuartos de final y espera por el ganador del partido entre Colombia y Suiza, que se jugará esta misma tarde en Vancouver.
El compromiso de cuartos será el próximo sábado, 11 de julio, a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en Kansas City.