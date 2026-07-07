Remontada épica de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026: definido el posible rival de Colombia

Con una remontada épica, Argentina le ganó a Egipto y firmó su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. La albiceleste sufrió en un partido que estuvo marcado por el polémico gol anulado en el segundo tiempo y el penal que falló Lionel Messi.

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Las cosas se le torcieron desde muy temprano al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Yasser Ibrahim abrió el marcador a los 15 minutos del partido, luego de ganar un cabezazo en el segundo palo y dejar sin respuesta al ‘Dibu’ Martínez.

Messi tuvo la oportunidad de empatar en el minuto 21, pero falló desde el punto penal y alargó la angustia de los miles de argentinos que viajaron hasta Atlanta.

El delantero argentino Lionel Messi falló un penal durante el partido contra Egipto en los octavos de final del Mundial. Foto: AP Photo/Erik S. Lesser

Julián Álvarez también lo tuvo antes del descanso. El delantero del Atlético de Madrid definió cruzado y se encontró con las manos del arquero Mostafa Shobeir, que para ese momento ya era la figura indiscutible del partido.

Egipto logró salvar la mínima diferencia y se fue ganando al camerino, mientras el rostro de los argentinos daba cuenta de la preocupación por lo que estaba sucediendo en la cancha del Mercedes-Benz Stadium.

Remontada de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández

Los faraones salieron como una tromba en la parte complementaria y anotaron el 2-0 sobre el minuto 60. Después de toda la celebración, el VAR hizo un llamado para revisar la falta previa sobre Lisandro Martínez.

François Letexier canceló la anotación de Egipto y le dio una vida más a Argentina; pero la selección africana estaba entonada y puso el segundo de su cuenta cuando el reloj marcaba el minuto 67′. Mostafa Ziko capturó un centro rasante en el corazón del área y la mandó a guardar para el éxtasis de los hinchas egipcios.

Argentina alcanzó a saborear el infierno de la eliminación; sin embargo, Lionel Messi frotó la lámpara y puso la primera piedra para remontar. El astro rosarino asistió a Cristian ‘Cuti’ Romero para que pusiera el descuento cuando quedaban solo minutos del tiempo reglamentario.

Cuatro minutos después, el propio Messi marcó el empate y recuperó la ilusión de los campeones del mundo.

Hasta ese momento el partido se iba al empate, pero Argentina siguió de largo y Enzo Fernández marcó el gol de la remontada épica. El volante de Chelsea ganó un cabezazo en el segundo palo y armó la fiesta en Atlanta, pese a los reclamos de la selección egipcia.

Argentina espera por Colombia o Suiza

Más allá de sufrir, Argentina clasificó a los cuartos de final y espera por el ganador del partido entre Colombia y Suiza, que se jugará esta misma tarde en Vancouver.

El compromiso de cuartos será el próximo sábado, 11 de julio, a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en Kansas City.