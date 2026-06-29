La selección portuguesa de fútbol es una de las grandes favoritas por los fanáticos a ganar la Copa Mundial de Fútbol 2026, todo esto gracias a un grandioso plantel repleto de los mejores jugadores del planeta que son muy exitosos en sus respectivos clubes.

La Fifa anunció al mejor jugador del partido Colombia vs. Portugal: el verdugo cafetero

La llegada de una nueva generación a manos de nombres como Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves, Bruno Fernandes, Joao Felix y Rafael Leao ha traído las expectativas altas para que el conjunto europeo alce por primera vez en su historia el tan ansiado trofeo del balompié.

Dentro de todos estos jugadores, el que más destaca es nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, quien ya consiguió el récord de ser el único jugador en la historia en haber marcado en 6 ediciones distintas del Mundial, pero que ahora está en la búsqueda de ganar el único trofeo que le hace falta en su tan impresionante vitrina.

No obstante, el conjunto del técnico Roberto Martínez no ha superado las expectativas impuestas por los miles de hinchas, al quedar en la 2.ª posición del grupo K con 4 puntos, siendo superada por la selección Colombia que finalizó con 7 puntos.

Luis Diaz y Pedro Neto pelean por el balón. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

El encuentro entre ambos equipos fue uno de los más esperados durante la fase de grupos, en donde el encuentro destacó por sus grandes jugadas de peligro, pero que desafortunadamente no encajaron en gol.

El partido finalizó con un marcador de 0-0 que fue suficiente para que Colombia quedara de primero en la tabla.

Las declaraciones de Roberto Martínez sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo

El director técnico de Portugal se pronunció a los medios sobre el rendimiento que tuvo su equipo, sobre todo el de Cristiano Ronaldo, quien no tuvo una presencia notable durante su encuentro contra Colombia.

El delantero de 41 años estuvo durante los 90 minutos del encuentro, pero no representó una gran amenaza para la tricolor, disparando una vez al arco y finalizando ocasiones de peligro que estaban en fuera de juego.

Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Portugal. Foto: Getty Images

Cristiano ha jugado todos los encuentros de su selección en fase de grupos, donde en ningún momento fue sustituido. Esto derivó en que varios medios le preguntaran a Martínez si era adecuado darle un tiempo de descanso al jugador del Al-Nassr.

Incluso, se llegó a comparar la situación de otras selecciones, como lo fue el caso de Lionel Messi, el astro argentino, quien no fue titular con su selección ante la selección de Jordania, a pesar de encontrarse en un gran rendimiento, tras ser el máximo goleador del torneo.

Ante estas declaraciones, el técnico Roberto Martínez mencionó que no tenía alguna razón para darle descanso a Ronaldo: “No nos comparamos con otros jugadores de otros equipos, eso sería infantil”.

Asimismo, el entrenador español afirmó que Cristiano es sumamente fundamental para la plantilla, ya que su presencia ayuda al objetivo del equipo.

“Cristiano está acostumbrado a estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Se trata más bien de tener fortaleza mental, disciplina posicional y generar espacios en nuestras jugadas de ataque. Analizamos toda la información que obtenemos en los partidos, lo que hacemos en los entrenamientos y siempre existe la oportunidad de realizar cambios”.