Prensa portuguesa se rinde a los pies de Colombia tras el partido del Mundial 2026: esto dicen

La prensa portuguesa no es ajena y admite la superioridad que tuvo Colombia, sobre la selección de Portugal, en el partido del pasado 27 de junio por la tercera fecha del grupo K en el Mundial 2026.

El camino de Colombia si vence a Ghana en 16avos del Mundial 2026: duros rivales hasta la final

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Es cierto que el marcador final fue 0-0, pero la Tricolor tuvo más dominio en el terreno de juego y logró tener más chances claras de gol. Eso sí, los lusos también inquietaron el arco de Colombia, que tuvo como gran salvador a su portero, Camilo Vargas, en un par de acciones.

¡ATAJADÓN DE VARGAS A BRUNO Y LUEGO CR7 PROBÓ CON UNA PIRUETA!



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¡POR LA PUNTA DEL PIE! ASÍ FUE EL GOL ANULADO A COLOMBIA



El gol de la victoria fue invalidado por posición adelantada de Davinson Sánchez. ¿Qué opinás? pic.twitter.com/xnlWvChwWx — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

El empate dejó a Colombia como líder del grupo K con siete puntos, seguida de Portugal que sumó cuatro. Ambas clasificaron a dieciseisavos de final junto a RD Congo, que se metió como mejor tercera tras obtener cuatro unidades. Uzbekistán fue la única eliminada.

Prensa portuguesa se rinde a los pies de Colombia

“Portugal se vio asfixiada y sufrió hasta el final” - A Bola

“Portugal se vio asfixiada y sufrió hasta el final, en un partido donde Colombia fue, sin duda, el mejor equipo. Aun así, el resultado es justo, ya que la selección portuguesa también logró crear sus propias oportunidades (aunque menos) para marcar“, afirma el medio referenciado.

“Portugal no pudo frenar a Colombia” - Ojogo

“Portugal no pudo superar a Colombia y ganar el grupo. Su próximo rival es Croacia, y España está a la vuelta de la esquina. El partido fue frenético en la primera mitad, con peligro para ambos equipos, pero el dominio fue casi siempre de los colombianos, con un ritmo y dinamismo que la selección nacional no pudo contrarrestar”, reza en la reseña de Ojogo.

“La sonrisa es amarilla” - Record

“Los ‘cafeteros’ casi siempre fueron mejores y los portugueses terminaron segundos. El ’32′ trae a Croacia“, arrancaron en su crónica.

Y complementaron con: “Si Portugal quería ser primero del grupo K, no lo demostró casi los 90′, donde, debido a una organización diferente a la de Colombia - Néstor Lorenzo dispuso a sus cafeteros en una peligrosa formación 4-4-2 en lugar del habitual 4-3-3, estuvieron a punto de sufrir varias ocasiones de gol”.

Rivales de Colombia y Portugal en dieciseisavos de final del Mundial 2026

Con el partido ya en el pasado, Colombia y Portugal pasan página y empiezan a preparar sus juegos en dieciseisavos de final. Jugarán de la siguiente manera:

Jueves, 2 de julio de 2026: Portugal vs. Croacia, en el estadio Toronto, a las 6:00 p.m. (horario colombiano)

Viernes, 3 de julio de 2026: Colombia vs. Ghana, en el estadio Kansas City, a las 8:30 p.m. (horario colombiano)

Colombia sigue en carrera en este Mundial 2026. Foto: AP Photo/Lynne Sladky

Con el formato de eliminación directa, quien pierda, queda automáticamente eliminado.