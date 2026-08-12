Andrea Petro cuestionó a Alejandro Eder y envió palabras en medio de la tragedia por el terremoto en Colombia: “Una cachetada”

Durante la tarde de este lunes 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, fue víctima de una agresión mientras recorría diferentes sectores de la ciudad para acompañar la atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias zonas del país, entre ellas el departamento del Valle del Cauca.

Alejandra Azcárate estalló por situación en medio de grave emergencia por terremoto en Colombia y tiró ácido mensaje: “Qué asco”

El mandatario se encontraba en compañía de varias personas cuando comenzó a recibir gritos y reclamos por parte de algunos ciudadanos. En medio de la situación, su equipo de seguridad decidió retirarlo del lugar para evitar que el incidente escalara. Sin embargo, durante el momento de la evacuación, una piedra fue lanzada y terminó impactándolo en la cabeza.

Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron la revisión de los registros de las cámaras de seguridad instaladas en el sector. El objetivo es establecer quiénes participaron en la agresión y lograr su plena identificación.

Sin embargo, los reclamos de algunos ciudadanos continuaron y el mandatario local fue increpado en varios momentos. Durante sus apariciones, algunas personas manifestaron molestia e indignación y pidieron que se retirara de las zonas afectadas.

Ante esto, y luego de que los videos se difundieran, Andrea Petro quiso tomar la palabra en redes sociales y cuestionar a Eder por lo que sucedía en Cali. La hija del expresidente Gustavo Petro mencionó que había detalles clave para entender el panorama.

En las historias de la empresaria, se refirió a lo que consideraba importante para la ciudad y comenzó por las peticiones de los caleños.

“Aquí es evidente que el alcalde tiene que escuchar a los caleños y entender la indignación que existe contra él. Si la gente reacciona así, seguramente es porque algo no se está haciendo bien. Un toque de queda es una cachetada a la empatía y a la voluntad de miles de caleños que están intentando salvar vidas”, dijo.

“Y militarizar la ciudad para imponer el orden, en lugar de poner a nuestras Fuerzas Armadas al servicio de la emergencia y de salvar vidas, demuestra que se está priorizando el control sobre las personas, en lugar de las vidas. ¡Así no es!“, agregó.

Andrea Petro cuestionó a Alejandro Eder Foto: Instagram @andreapetro91

De igual manera, habló de lo que pasaba en Chocó y otras zonas y mencionó que los héroes eran los colombianos que se unían para salir adelante. Allí se refirió a varias entidades encargadas de recoger ayudas y donaciones para contribuir a salvar la mayor cantidad de vidas.

“Pero los héroes de esta tragedia no tienen una sola cara ni un solo lugar. Son todos los colombianos que están poniendo el corazón y las manos donde más se necesitan: ciudadanos, asociaciones, Cruz Roja, bomberos, rescatistas, Fuerzas Armadas y cada persona que, de una u otra manera, está haciendo parte de esta cadena de solidaridad. Cuando el dolor nos golpea, Colombia no puede tener olvidados. Cada vida cuenta. Cada mano que ayuda cuenta. Y quienes hoy están salvando vidas son los verdaderos héroes de esta tragedia. Que el Chocó no vuelva a ser olvidado cuando las cámaras se apaguen”, concluyó.