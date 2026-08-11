Alcalde Alejandro Eder hace desesperado pedido a Cali: “Pueden marcar la diferencia para salvar más vidas”

Mientras continúan las labores de búsqueda de personas atrapadas tras el terremoto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo un pedido a los ciudadanos en las zonas afectadas.

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El silencio puede ayudar a encontrar sobrevivientes

A través de X, Eder explicó que reducir los ruidos resulta fundamental para que los rescatistas puedan escuchar posibles señales de personas atrapadas.

“Por favor, necesitamos silencio absoluto en las zonas afectadas para poder escuchar a las personas que permanecen atrapadas y lograr su rescate”, señaló el alcalde.

El mandatario también pidió seguir las instrucciones de los organismos de socorro y recordó: “Cada minuto y cada acto de colaboración pueden marcar la diferencia para salvar más vidas”.

Rescatistas necesitan escuchar cualquier señal

Un bombero de Cali explicó en el video compartido por Eder que una persona atrapada puede producir sonidos muy difíciles de detectar.

“Ese ruido de esa persona, si está muy profundo, es un ruido muy muy suave, muy tenue”, explicó el rescatista.

Los equipos combinan diferentes métodos para localizar sobrevivientes. “Hay una búsqueda que hacemos con caninos y otra búsqueda tecnológica con sensores”, detalló el bombero.

Por favor, necesitamos silencio absoluto en las zonas afectadas para poder escuchar a las personas que permanecen atrapadas y lograr su rescate.



Acatemos todas las indicaciones de los organismos de socorro. Cada minuto y cada acto de colaboración pueden marcar la diferencia para… pic.twitter.com/ywqPjStB9W — Alejandro Eder (@alejoeder) August 12, 2026

Por esta razón, las autoridades piden evitar el ruido y permitir que los equipos especializados concentren sus esfuerzos en las zonas donde todavía puede haber personas atrapadas.

Eder pide facilitar el paso a los rescatistas

El alcalde Alejandro Eder también informó que cuatro personas fueron rescatadas con vida y anunció un pico y placa estricto durante los próximos días, con excepciones, para agilizar el desplazamiento de los equipos de emergencia.

“Cada minuto cuenta en esta carrera por salvar vidas”, afirmó Eder, quien explicó que la medida busca aprovechar la ventana de 36 a 48 horas para continuar las labores de rescate.