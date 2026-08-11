El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, viajará este miércoles, 12 de agosto, a Panamá, con motivo de un evento de la coalición militar americana contra los cárteles, si bien está previsto que se reúna con el presidente de ese país, José Raúl Mulino, y con “altos funcionarios” de Colombia.

Colombia entra al Escudo de las Américas: así es el primer gran movimiento internacional de Abelardo De La Espriella

El Departamento de Defensa así lo ha anunciado en un breve comunicado, donde indica que Hegseth brindará un discurso en el Foro de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), impulsada por Washington y conocida como Escudo de las Américas.

“También se reunirá con militares estadounidenses en el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva y observará ejercicios de entrenamiento del sistema PANAMAX”, dice el texto.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, testifica durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado el 30 de abril de 2026 en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en Washington, DC. Foto: Getty Images

Según el comunicado, Hegseth planea reunirse con el presidente panameño José Raúl Mulino y mantendrá una reunión bilateral con altos funcionarios de Colombia.

La agenda de Hegseth, que no precisa cuánto tiempo permanecerá en el país centroamericano, incluye un encuentro con el mandatario panameño y una “reunión bilateral con altos funcionarios de Colombia”.

El Foro de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C) que se realiza en Panamá es una reunión de seguridad impulsada por Estados Unidos dentro de la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”, creada por la administración de Donald Trump para coordinar a países del hemisferio occidental en la lucha contra los cárteles, el narcotráfico y otras organizaciones criminales transnacionales.

Miembros del Escudo de las Américas junto a Donald Trump. Foto: Getty Images

Cabe recordar que Panamá se convierte en un punto estratégico porque el foro coincide con el ejercicio militar PANAMAX 2026, en el que participan unos 1.700 efectivos de numerosos países del continente. Entre ellos están Colombia, Estados Unidos, Panamá, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana y otros países de la región.

Cabe destacar que el encuentro es relevante porque Colombia está avanzando hacia su incorporación al Escudo de Las Amércias. En julio, el futuro ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, se reunió en el Pentágono con funcionarios estadounidenses para definir el denominado “Plan Patriota 2.0”