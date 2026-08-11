Nueva fecha para Deportes Tolima vs. IDV tras el terremoto en Colombia: reprogramación oficial en Conmebol

Los dos partidos de ida de octavos de final, tanto de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que involucran a equipos colombianos, fueron reprogramados debido al duro terremoto que sacudió al país este lunes 10 de agosto. La Conmebol hizo oficial la programación y ahora Deportes Tolima, en el máximo torneo de la Conmebol, alista el itinerario.

Goleador de Deportivo Pasto sintió la fuerza del terremoto en Colombia: un muro le cayó y tiene lesiones en el rostro

Santa Fe confirma que quiere comprar a una figura de Atlético Nacional: Eduardo Méndez adelanta la operación

El movimiento telúrico de magnitud 7.4 tuvo epicentro el oeste del país y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, sedes de los principales clubes colombianos. Más de cien personas han muerto y las cifras van en aumento. El estadio Pascual Guerrero, por ejemplo, sufrió serias afectaciones y ahora está siendo analizado al detalle para conocer la gravedad de los daños.

La decisión de suspensión por parte de la Conmebol afectó el duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, que estaba previsto para este martes, 11 de agosto, en la ciudad de Ibagué. El partido de vuelta tendrá que disputarse en Ecuador hacia finales de agosto.

Coquimbo Unido vs Deportes Tolima, Copa Libertadores 2026 Foto: Photosport via AFP

“En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos los partidos (de Santa Fe y Tolima)”, indicó la Conmebol en un comunicado el mismo día del terremoto. Solo horas después oficializó la reprogramación.

Comunicado del Deportes Tolima

“Desde el Club Deportes Tolima expresamos, en este doloroso momento, nuestra solidaridad con todas las personas y comunidades que se han visto afectadas por el terremoto y sus lamentables consecuencias en nuestro país. Entendemos que este no es un momento para el fútbol y que hoy la prioridad debe estar en atender y acompañar a quienes lo necesitan.

Por esta razón, agradecemos a la DIMAYOR, FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL y CONMEBOL, por las decisiones adoptadas ante esta situación y por permitir que las diferentes entidades y organismos puedan concentrar sus esfuerzos y recursos en atender las necesidades que hoy tiene el país", dice el comunicado del Tolima, único representante colombiano en la Copa Libertadores 2026.

Nueva fecha para Deportes Tolima vs. IDV

Tras el desastre natural en Colombia, el partido de ida tendrá que esperar una semana más, que deberá jugarse en el Murillo Toro de Ibagué. La vuelta será en Quito, en la casa de Independiente del Valle. Los nuevos horarios son oficiales desde la Conmebol.

Ida

Deportes Tolima (COL) vs. Independiente del Valle (ECU)

Fecha: 18 de agosto de 2026

Hora local: 19:30 (Colombia)

Estadio: Manuel Murillo Toro – Ibagué

Vuelta