Jugador de la Selección Colombia fue vendido por una millonada: presidente de club lo hizo oficial

El presidente de River Plate, Stéfano Di Carlo, confirmó la venta del colombiano Kevin Castaño, al Atlético Mineiro, en un total de 5 millones de dólares por el 50% del pase.

Atrás queda el paso de Kevin Castaño en River Plate: será nuevo jugador del Atlético Mineiro. Foto: AFP

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Castaño, que no tenía minutos con River Plate bajo las órdenes del técnico Eduardo Coudet, tiene un nuevo reto en su carrera profesional, donde espera ser más determinante.

Con 25 años, fue uno de los convocados por la Selección Colombia al Mundial 2026. Aunque no fue titular, tuvo minutos en el terreno de juego.

Presidente de River Plate: “Lo de Castaño está cerrado”

Stéfano Di Carlo lo ratificó en rueda de prensa: “Lo de Castaño ya está cerrado, la venta a Brasil, 5 millones de dólares por el 50%”.

Así las cosas, en River Plate solo queda un colombiano: Rafael Santos Borré. Del cuadro millonario salieron Juan Fernando Quintero y, ahora, Kevin Castaño.

¿Quién es Kevin Castaño?

Es un volante colombiano de 25 años, nacido el 29 de septiembre del 2000 en Itagüí. Mide 1.79 m y ha tenido experiencia tanto en el FPC, como en el extranjero y la Selección Colombia.

Arrancó muy joven en Águilas Doradas y allí descrestó a todo el fútbol colombiano. Desde muy joven lo catalogaron como promesa en el terreno de juego, y poco a poco se ha ido consolidando.

De Águilas Doradas pasó a Cruz Azul de México, en julio de 2023, y por un total de 3.6 millones de euros. Como en el país manito también tuvo buenos desempeños, dio el salto a Europa.

Krasnodar de Rusia contrató a Castaño, en enero de 2024, y por un valor de 11.3 millones de euros. Sin embargo, el colombiano se inclinó por volver a River Plate, en marzo de 2025, y el cuadro de Núñez pagó una cifra de 12.6 millones de euros.

Finalmente, y tras no consolidarse como alguien importante en River Plate, en el último tiempo, Castaño acabó en la lista de transferencias del cuadro millonario.

La prensa argentina revela que River esperaba una buena oferta por el colombiano, debido a la gran inversión que hicieron en su momento para contratar sus servicios. Por eso, el nuevo capítulo será en Atlético Mineiro.