Jugador de Once Caldas publicó cómo quedó su casa tras el terremoto en Manizales: en ruinas

Momentos de tensión y angustia se vivieron debido al terremoto que sacudió a Colombia en la mañana del 10 de agosto. El movimiento telúrico afectó a ciudades principales como Cali, Armenia, Manizales y Pereira, donde se reportan víctimas mortales en aumento, así como universidades, edificios y demás estructuras colapsadas o dañadas.

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Uno de los damnificados por el terremoto fue el jugador del Once Caldas Jefry Zapata, quien relató que vivió durísimos momentos en Manizales. En sus redes sociales, publicó las averías de su vivienda. En el recorrido que hace con su cámara, se ven varias grietas en las paredes.

Durísimo momento para el jugador del Once Caldas, que enfrenta el susto por el terremoto y el colapso de su vivienda.

- Jefry Zapata, afectado y golpeado por el terremoto que sacudió al país en la mañana de este lunes



- El futbolista de Once Caldas publicó cómo quedó su hogar tras el fuerte sismo en la ciudad de Manizales #ASColombia



🎥 IG / Jefry Zapata pic.twitter.com/TOd1FepPDK — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) August 11, 2026

La publicación no pasó desapercibida entre los hinchas de Once Caldas y colegas del jugador, pues recibió varios mensajes de apoyo en este duro momento.

Siendo Manizales una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico, el club blanco tendrá varios días de ausencia en la Liga Betplay mientras intenta recuperarse del evento natural.

Por ejemplo, el partido contra Alianza Valledupar, programado en el Palogrande para el fin de semana por la quinta fecha de la Liga Betplay, fue suspendido, y volverá a las actividades el próximo martes 18 de agosto contra este mismo rival, pero en la ciudad de Valledupar, por la Copa Colombia.

Vuelve el FPC, con la ausencia del Once Caldas

Antes de que dicha tragedia se produjera, como es habitual, se tenían previstos partidos de Liga Betplay, Torneo BetPlay y competencias internacionales como Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Sin embargo, estos fueron aplazados por la gravedad de los hechos.

Jefry Zapata con Once Caldas Foto: Once Caldas

SEMANA se comunicó con Dimayor para obtener respuesta de su presidente, Carlos Mario Zuluaga, y efectivamente confirmó que las actividades del fútbol profesional retornan este viernes, 14 de agosto, siendo el partido de Once Caldas el que se jugará en Manizales (vs. Alianza Valledupar), uno de los que se mantiene al margen de la programación.

La entidad vieo viable jugar desde el próximo viernes el FPC. En cuanto a temas logísticos, ya hay planes en marcha para llevar sin contratiempos los compromisos en otras ciudades diferentes a las que sufrieron de manera directa el terremoto.