🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: se eleva el número de fallecidos en Cali, Pereira y Quibdó

Las autoridades concentran sus esfuerzos en Cali, Pereira, Manizales y Chocó tras el fuerte terremoto ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes, 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar.
La cifra de muertos aumenta con las horas, las familias siguen buscando a cientos de desaparecidos y los organismos de socorro hacen esfuerzos para encontrar vidas debajo de los escombros.
SEMANA, en un cubrimiento especial, cuenta el minuto a minuto de la jornada desde el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el Pacífico colombiano.
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