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🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: se eleva el número de fallecidos en Cali, Pereira y Quibdó

Organismos de socorro avanzan en la búsqueda de desaparecidos tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia. Siga las noticias EN VIVO en SEMANA.

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Redacción Semana
11 de agosto de 2026 a las 8:44 a. m.

Las autoridades concentran sus esfuerzos en Cali, Pereira, Manizales y Chocó tras el fuerte terremoto ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes, 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar.

La cifra de muertos aumenta con las horas, las familias siguen buscando a cientos de desaparecidos y los organismos de socorro hacen esfuerzos para encontrar vidas debajo de los escombros.

Terremoto en territorio caleño hoy 10 de agosto.
Así han sido los terremotos más fuertes en América Latina en los últimos 50 años

SEMANA, en un cubrimiento especial, cuenta el minuto a minuto de la jornada desde el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el Pacífico colombiano.

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En Vivo

9:00 a. m.

79 fallecidos en Pereira

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8:45 a. m.

Abelardo De La Espriella se desplaza a Pereira

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8:30 a. m.

El mensaje de Jhon Arias

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8:15 a. m.

Campaña de apoyo a afectados

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8:00 a. m.

Se eleva la cifra de fallecidos

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9:00 a. m.

79 fallecidos en Pereira

La Alcaldía de Pereira detalló que, hasta las 8:46 a. m., 79 personas han muerto por cuenta del terremoto. Además, 37 están desaparecidas, 15 están atrapadas, 85 están heridas y 243 han sido rescatadas.

“Durante la jornada de hoy, cientos de voluntarios salieron a los sitios críticos a prestar su apoyo. Los organismos de socorro continúan en labores de llamado y escucha en las zonas críticas”, afirmó la administración.

Pereira confirmó la muerte de 73 personas tras el terremoto en Colombia el 10 de agosto
8:45 a. m.

Abelardo De La Espriella se desplaza a Pereira

El presidente Abelardo De La Espriella se desplaza a esta hora hacia la capital de Risaralda a evaluar la situación y a anunciar medidas para atender a los afectados.

8:30 a. m.

El mensaje de Jhon Arias

El futbolista Jhon Arias anunció que envió al Chocó insumos médicos y rescatistas por el terremoto en Colombia: “Brindar la mayor ayuda a nuestro alcance, sabemos que son horas de desesperación”.

Jhon Arias / Terremoto en Cali
Jhon Arias muestra su corazón y busca transporte aéreo urgente para llevar médicos a Quibdó tras el terremoto
8:15 a. m.

Campaña de apoyo a afectados

La primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, y la esposa del vicepresidente, Tatiana Céspedes, lideran la recolección de ayudas para los afectados por el terremoto en Colombia.

Hay tres cuentas bancarias habilitadas para hacer las donaciones asociadas a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, Corporación Organización Minuto de Dios y la Asociación de Banco de Alimentos de Colombia.

8:00 a. m.

Se eleva la cifra de fallecidos

Asocapitales actualizó las cifras de la tragedia. Hasta ahora, hay 181 fallecidos y 1.310 heridos. Se mantienen en alerta roja Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia.

7:45 a. m.

Imágenes: segundo día de emergencias en Colombia

Terremoto
Imágenes de Pereira, luego del terremoto. Foto: AP Photo/Fernando Vergara
Terremoto
Destrucción en la capital de Risaralda. Foto: AP Photo/Fernando Vergara
Terremoto
Organismos de socorro buscan vida debajo de los escombros. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga
Terremoto
Imagen de Pereira. Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez
Terremoto
Destrucción en la capital de Risaralda. Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez
Terremoto
Así amaneció Cali. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga
Terremoto
Imagen de Pereira. Foto: AP Photo/Fernando Vergara
7:30 a. m.

El mensaje del papa León XIV

El papa León XIV se declaró el martes “vivamente apenado” por el mortal terremoto que sacudió el lunes a Colombia y que dejó al menos 169 muertos y más de 600 heridos, informó el Vaticano.

El pontífice, “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos”, reza por todas las víctimas, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

7:15 a. m.

Confirman 95 muertos en Cali

La Alcaldía de Cali detalló que, hasta la mañana de este martes, cerca de 95 personas han perdido la vida producto del terremoto. Mientras que 949 más quedaron heridas y son atendidas en centros médicos de la capital del Valle del Cauca. A esa zona del país siguen llegando organismos de socorro para buscar a los desaparecidos, que serían más de 25, de acuerdo con el informe de la administración municipal.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero.
Terremoto en Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez
7:00 a. m.

Vicepresidente José Manuel Restrepo está en Caldas

El vicepresidente José Manuel Restrepo está al frente de la crisis en Caldas, luego del terremoto reportado en la mañana de este 10 de agosto.

Su equipo de trabajo confirmó que estará en Riosucio, Supía y Villamaría “para conocer de primera mano la situación de las viviendas y la infraestructura social y coordinar con las autoridades locales y departamentales la respuesta del Gobierno nacional”.

6:45 a. m.

Incrementa el número de fallecidos

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) confirmó que el balance nacional de fallecidos asciende a 169 personas: “De ellas, 165 se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales”. Cali registra 85 fallecidos; Pereira, 66; Quibdó, nueve; y Manizales, cinco. En las capitales también se reportan 668 personas heridas y 165 edificaciones colapsadas.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó.
Gobernadora del Chocó habla de la tragedia de su departamento: “Es el dolor de todo el pueblo”
6:30 a. m.

Milagro en Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, detalló que 25 personas están reportadas como desaparecidas. Los esfuerzos se concentran en los edificios colapsados. Allí han llegado organismos de socorro y unidades especializadas de varios rincones del país.

En la madrugada de este martes, 11 de agosto, ocurrió un milagro en la capital del Valle del Cauca. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, contó que los bomberos de esta ciudad rescataron a un hombre de 35 años.

“Esta madrugada, sobre las 3:57 a. m., lograron rescatar con vida a un hombre de 35 años de los escombros. Carlos Esteban Rebolledo, el paciente rescatado, tiene algunas lesiones leves y está recibiendo la atención correspondiente, pero está fuera de peligro”, manifestó el mandatario.

6:15 a. m.

Pereira reporta 72 fallecidos

La Alcaldía de Pereira informó en la madrugada de este 11 de agosto que 72 personas han muerto producto del terremoto. Además, hay 37 ciudadanos desaparecidos y 15 más atrapados en los escombros.

“Durante la jornada de ayer, los organismos de socorro realizaron labores de llamado y escucha en las zonas críticas. Hoy se inicia una intervención más profunda de búsqueda y rescate, que incluye la construcción de túneles para acceder a las áreas afectadas y continuar las labores de localización de personas”, describió la administración.

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Imágenes del impacto del terremoto en Pereira, una de las ciudades más afectadas. Foto: Getty Images
6:00 a. m.

Último reporte de fallecidos

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reportó que 132 personas han perdido la vida después del terremoto de magnitud 7.4. De ellas, 87 se reportan en Manizales, Quibdó, Pereira y Cali. Además, hay 483 ciudadanos heridos.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja y concentran las afectaciones más severas. El reporte contabiliza además 86 edificios colapsados y siete aeropuertos con operación suspendida, junto con afectaciones en hospitales, vías, sistemas de transporte, acueductos, energía y telecomunicaciones”, comunicó la Asociación.