🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: se eleva el número de fallecidos en Cali, Pereira y Quibdó

Las autoridades concentran sus esfuerzos en Cali, Pereira, Manizales y Chocó tras el fuerte terremoto ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes, 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar.

La cifra de muertos aumenta con las horas, las familias siguen buscando a cientos de desaparecidos y los organismos de socorro hacen esfuerzos para encontrar vidas debajo de los escombros.

Así han sido los terremotos más fuertes en América Latina en los últimos 50 años

SEMANA, en un cubrimiento especial, cuenta el minuto a minuto de la jornada desde el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el Pacífico colombiano.

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