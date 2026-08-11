Terremoto afectó al 18 % de la red eléctrica de Colombia. Así es el balance de la recuperación

El fuerte terremoto que sacudió este lunes al occidente de Colombia provocó interrupciones masivas en el servicio de energía y afectó inicialmente cerca del 18 % de la demanda eléctrica nacional, según informó XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista.

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia estuvo asociada a la indisponibilidad de activos en los Sistemas de Transmisión Regional (STR) y de Distribución Local (SDL), situación que generó cortes de energía principalmente en departamentos del suroccidente y occidente del país, los más afectados por el sismo de magnitud 7,4.

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Las afectaciones se registraron en Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

Sin embargo, XM aseguró que, tras las maniobras coordinadas con el Ministerio de Minas y Energía y las diferentes empresas del sector, el sistema ha logrado recuperar el 99 % de la demanda frente a los niveles que existían antes del sismo. “La demanda de energía del SIN ha alcanzado un 99 por ciento de recuperación”, indicó la entidad en su balance más reciente.

El terremoto afectó gravemente la infraestructura eléctrica del país. Foto: AFP

En el centro del país, Enel Colombia informó que la infraestructura eléctrica de Bogotá y Cundinamarca se mantiene estable pese al movimiento telúrico. La compañía señaló que, aunque se registraron algunas interrupciones puntuales debido a daños en líneas y circuitos, las fallas fueron atendidas mediante maniobras telecontroladas y monitoreo permanente de la red.

Enel indicó además que sus equipos técnicos continúan inspeccionando la infraestructura para detectar posibles afectaciones y pidió a la ciudadanía abstenerse de manipular postes, transformadores o cables que presenten daños visibles.

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Por su parte, EPM reportó que sus activos de generación de energía, acueducto, alcantarillado, gas y transmisión eléctrica no registraron daños de consideración. Tras realizar inspecciones en centrales hidroeléctricas, incluida Hidroituango, así como en subestaciones, torres de captación y demás instalaciones estratégicas, la empresa confirmó que su infraestructura opera con normalidad.

Buenas noches. Un pequeño resumen de los daños causados por el terremoto de 7.4, suceso ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto, en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

El Grupo EPM también informó que las centrales de generación ubicadas en el Eje Cafetero, administradas por EDEQ en Quindío y CHEC en Caldas, mantienen su operación sin novedades relevantes.

La situación más compleja se presenta en el departamento del Chocó. La empresa Dispac reportó la suspensión total del servicio eléctrico en Quibdó y en otros 16 municipios bajo su cobertura, como consecuencia de daños ocasionados por el terremoto en la infraestructura de transmisión y distribución.

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La compañía informó que equipos técnicos y operativos se encuentran evaluando las redes afectadas para determinar el alcance de los daños y avanzar en la normalización del servicio. “Se ha activado un plan de contingencia orientado a avanzar en la recuperación y normalización del servicio en el menor tiempo posible”, señaló la empresa.