La esperanza de encontrar sobrevivientes permanece en Pereira.

En medio de las labores de búsqueda tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, rescatistas escucharon respuestas provenientes de los escombros de una edificación ubicada en la calle 21, entre carreras séptima y octava.

Rescatistas escuchan voces bajo los escombros

La emergencia se concentra en una zona de Pereira donde una edificación colapsó como consecuencia del fuerte movimiento telúrico.

De acuerdo con el reporte de Blu Radio, durante las labores de búsqueda, organismos de socorro comenzaron a escuchar voces procedentes del interior de la estructura.

Ante este hecho, los equipos de emergencia comenzaron a enfocar sus esfuerzos en una persona identificada como Humberto, con quien intentan mantener comunicación para conocer su estado y avanzar en el rescate.

Paramédicos de la Cruz Roja participan en el procedimiento y empiezan a llamar al ciudadano desde el exterior de la estructura.

Según el reporte periodístico, en algunos momentos han logrado percibir respuestas desde el lugar donde se encuentra atrapado.

La situación exige máxima precaución, por lo que los rescatistas han pedido a los civiles y a los medios de comunicación que se retiren del área.

La idea es mantener el silencio necesario que permita identificar las señales provenientes de los escombros y así avanzar con las labores de rescate.

Forma parte de las condiciones necesarias para continuar la búsqueda y detectar posibles sobrevivientes.

Equipos de emergencia y ciudadanos trabajan entre los escombros de una edificación colapsada tras el fuerte terremoto que sacudió varias regiones del país. Foto: AP Photo/Miguel Angel Lopez

Una carrera contra el tiempo

Pereira enfrenta una de las situaciones más complejas después del terremoto que sacudió buena parte del país.

La ciudad registra graves daños en diferentes estructuras y sectores, mientras continúan las labores de búsqueda y atención de las personas afectadas.

La búsqueda de personas atrapadas se desarrolla en condiciones especialmente delicadas.

Cada movimiento de los equipos de rescate debe realizarse con cuidado para evitar nuevos desprendimientos y, al mismo tiempo, preservar las condiciones que permitan establecer contacto con quienes puedan permanecer con vida bajo las estructuras.

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Mientras los equipos especializados avanzan entre los restos de la edificación, la atención permanece puesta en el punto donde fueron escuchadas las voces. La prioridad es establecer con precisión la ubicación de la persona y ejecutar el rescate de la manera más segura posible.