Comunicado oficial sobre la Vuelta a Colombia 2026: esto se decidió tras el terremoto

A pesar de la preocupación generalizada por las víctimas del terremoto, la Vuelta a Colombia 2026 seguirá su curso con la etapa 4 de 196.9 kilómetros entre Neiva e Ibagué.

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La Federación Colombiana de Ciclismo comunicó las medidas que tomarán para cumplir con el recorrido y garantizar la seguridad de los ciclistas participantes. “Se ha determinado que la cuarta etapa, prevista para este martes 11 de agosto entre Neiva e Ibagué, puede desarrollarse con normalidad”, indicaron.

“La Federación Colombiana de Ciclismo, en coordinación con la organización de la carrera, ha mantenido comunicación con las autoridades locales, organismos de tránsito y demás entidades competentes, con el propósito de verificar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la jornada”, apunta el comunicado.

Fedeciclismo aseguró que “cada una de las etapas y sus respectivos recorridos están siendo evaluados de manera permanente junto con las autoridades de los municipios y departamentos involucrados, teniendo como prioridad la seguridad de los ciclistas, equipos, personal de la organización, autoridades, medios de comunicación y demás integrantes de la caravana”.

La Vuelta a Colombia 2026 manifestó su apoyo a las víctimas del terremoto. “En este sentido, se están estudiando las mejores alternativas para que la organización y toda la caravana de la Vuelta puedan vincularse activamente a las campañas y acciones de solidaridad que se vienen promoviendo para apoyar a las personas damnificadas”, agrega el comunicado oficial.

Los equipos están abiertos a continuar en carrera, teniendo en cuenta que se habían preparado todo el año para esta competencia.

La organización admitió que la continuidad de la Vuelta a Colombia se evaluará a diario hasta su final, programado para el próximo domingo en Antioquia: “En caso de que las condiciones de seguridad, movilidad o infraestructura hagan necesario modificar, ajustar o cambiar alguno de los recorridos previstos para las próximas etapas, la Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 comunicarán oportunamente cualquier decisión a través de sus canales oficiales”.

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Así va la Vuelta a Colombia 2026

Después de tres etapas cumplidas, Wilmar Andrés Paredes (Team Medellín) marcha como líder de la clasificación general y tiene 20 segundos de diferencia sobre Brandon Rojas (GW Erco SportFitness).

Este martes puede haber movimientos entre los favoritos, pues la etapa 4 termina en alto en Ibagué e invita a tener ataques entre los mejores escaladores del pelotón.

Wilmar Paredes, líder de la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026. Foto: Fedeciclismo

Clasificación general - Vuelta a Colombia 2026

1. Wilmar Paredes (Team Medellín) - 12:12:18

2. Brandon Rojas (GW Erco SportFitness), a 20″

3. Felipe Bravo (GW Erco SportFitness), a 22″

4. Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito), a 24″

5. Kevin Castillo (Orgullo Paisa), a 24″

6. Luis Aguilar (7C Economy - Hyundai), a 25″

7. Carlos Alberto Gutiérrez (NU Colombia), a 27″

8. Daniel Méndez (Team Medellín), a 28″

9. José Ramón Muñiz (Canel’s Java), a 29″

10. Wilson Haro (4WD Rent a Car), a 30″.