Murió Roberto ‘Pajarito’ Buitrago, pionero del ciclismo colombiano y campeón de la Vuelta a Colombia

El ciclismo colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Roberto “Pajarito” Buitrago, uno de los grandes pioneros de este deporte en Colombia y recordado por haber ganado la Vuelta a Colombia en 1962. La noticia generó múltiples reacciones de pesar en el ámbito deportivo nacional.

Familiares del exciclista confirmaron su fallecimiento y señalaron que Buitrago murió rodeado de sus seres queridos, dejando un legado que permanece vigente en la memoria del ciclismo colombiano. “Se va un referente histórico, pero queda su ejemplo para las nuevas generaciones”, expresaron allegados al deportista.

Nacido en Guayatá, Boyacá, Roberto Buitrago inició su carrera en una época en la que el ciclismo apenas comenzaba a estructurarse como disciplina competitiva en el país. Con esfuerzo y constancia, logró abrirse paso en las principales competencias nacionales y se consolidó como uno de los corredores más destacados de su generación.

Fernando Gaviria fue condenado a dos meses de prisión condicional: esta es la sentencia

Su mayor logro llegó en 1962, cuando se coronó campeón de la Vuelta a Colombia, una de las ediciones más exigentes del certamen. En años posteriores, el propio Buitrago recordaba que ese triunfo fue fruto de la disciplina y la preparación constante. “Sabía que era una carrera dura, pero confiaba en el trabajo que había hecho”, relató en distintas ocasiones.

Además de su título en la Vuelta a Colombia, “Pajarito” Buitrago participó en múltiples competencias del calendario nacional, destacándose por su carácter competitivo y su inteligencia en carrera. Su nombre quedó asociado a los primeros grandes capítulos del ciclismo colombiano.

Tras conocerse la noticia, exciclistas, dirigentes y aficionados destacaron su aporte al deporte. “Fue uno de los hombres que abrió el camino para el ciclismo que hoy tiene reconocimiento internacional”, señalaron voces del entorno deportivo, al resaltar su influencia en las generaciones posteriores.

La familia informó que en los próximos días se darán a conocer los detalles de las honras fúnebres y los actos conmemorativos con los que se rendirá homenaje a uno de los referentes históricos del ciclismo en Colombia.