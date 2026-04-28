¿Descuentos para sacar vehículos inmovilizados? Esto propone el Concejo de Cali

El Concejo de Cali anunció que iniciará el estudio de una nueva iniciativa en la Comisión de Presupuesto. Se trata del proyecto de acuerdo 084, propuesta por los cabildantes María del Carmen Londoño Sanna y Marlon Andrés Cubillos Borrero.

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El proyecto busca que se dispongan descuentos del 60 y 70 % a los propietarios con deudas acumuladas por el parqueadero de sus vehículos en los patios oficiales del tránsito.

Por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, se ofrecerían facilidades a dueños de carros y motocicletas inmovilizados. Los concejales indicaron que algunos de ellos, llevan años en los patios de la entidad.

“Los interesados pueden inscribirse y presentar sus opiniones en jornada de participación ciudadana, porque si bien hay unos beneficios, sería bueno escuchar a los caleños si se puede ampliar este beneficio”, explicó el concejal Marcos Cubillos.

Los concejales ponentes son Marlon Andrés Cubillos Borrero y María del Carmen Londoño Sanna. Foto: Concejo de Cali

Parqueaderos llenos

En total, serían más de 36.000 vehículos que se encuentran inmovilizados. De esos, 22 mil serían motocicletas y otros 14 mil corresponderían a automóviles, según datos de la Secretaría de Movilidad.

La propuesta beneficiará principalmente a los dueños de motos, que podrán adquirir una rebaja del 70 %. El descuento se aplicará sobre el valor correspondiente que adeudan del servicio de parqueadero y sobre las multas. También contempla que los propietarios que no deseen recuperar los vehículos, puedan optar por procesos de chatarrización.

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La concejal María del Carmen Londoño Sanna, afirmó que las motos inmovilizadas deben pagar una tarifa de 20.000 pesos al día por servicio de parqueadero. Mientras que la cifra para los automóviles es de 40.000.

El proyecto ofrecerá un alivio económico con vigencia de tres meses a partir de su aprobación. Se espera que con los descuentos, se liberen los cupos y la Secretaría de Movilidad pueda trabajar con mayor eficiencia.

Marlon Andrés Cubillos Borrero, invitó a los caleños a que se acerquen al Concejo y presenten sus opiniones sobre el proyecto. Adicionalmente, se habilitó una página web para escuchar las preguntas y comentarios de los interesados.