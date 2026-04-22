Agentes de tránsito en Cali usarán cámaras corporales: así serán los operativos

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que los agentes de tránsito de la ciudad ahora llevarán cámaras corporales en sus uniformes. El programa nació de una alianza con Enruta y ya puso en funcionamiento 300 de estos dispositivos.

Las autoridades explicaron que el objetivo de las cámaras corporales es fortalecer la transparencia de los operativos. Además, estas proporcionan mayor seguridad a la ciudadanía y a los agentes.

Los dispositivos tienen la capacidad de grabar en tiempo real y de comunicarse directamente con el centro de mando. Además, cuentan con un botón de pánico que puede ser oprimido en cualquier momento por el funcionario y lanza una alerta al centro de control.

Esta iniciativa convierte a Cali en la primera ciudad de Colombia en implementar este sistema que incluye tecnología en la nube y una cadena de custodia.

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Las cámaras permiten optimizar el tiempo de los procesos judiciales y facilitarlos gracias a la evidencia clara que proporcionan las grabaciones.

Además, el centro de control podrá estar enterado en todo momento de lo que están viviendo los agentes en las calles.

“¿Esto qué va a hacer? Que los procedimientos sean más transparentes, que nosotros en tiempo real, en un centro de gestión, un centro de comando y control, podamos ver el actuar de nuestros agentes de tránsito y también cómo las personas, los diferentes actores viales, actúan frente a nuestros agentes de tránsito”, explicó Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad Distrital.

Los agentes de tránsito contarán con un botón de pánico, además de las cámaras corporales. Foto: Jorge Orozco

¿Cómo funcionan las cámaras?

La tecnología de las cámaras corporales brinda conectividad en tiempo real con el centro de mando y control.

Adicional a esto, cuenta con un botón de pánico que puede ser activado en situaciones de riesgo o emergencia.

Los dispositivos también ayudarán a la ciudadanía y permitirán su seguridad. Cada persona puede solicitar que se verifique el procedimiento durante el desarrollo del mismo para evitar malentendidos.

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“No son cámaras de fotomultas; son cámaras que van a garantizar la transparencia y las evidencias en los procesos que hacen nuestros agentes de tránsito en vía, garantizando una mayor confianza tanto de los ciudadanos, pero también respeto hacia la autoridad”, señaló Diana Reina, gerente de Enruta.

La operación de las cámaras se realizará mediante un software que cuenta con almacenamiento en la nube y al que solo pueden acceder de manera exclusiva las autoridades competentes.