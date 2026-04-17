Cómo cargar los carros eléctricos en las casas y cuánto cuestan los cargadores

En los últimos años, se han popularizado los carros eléctricos alrededor del mundo. En Colombia, los modelos de este tipo son algunos de los más solicitados entre los conductores del país que buscan facilidad y economía en sus vehículos.

De acuerdo con la ANDI y FENALCO, la compra de carros eléctricos va en aumento. Nada más entre enero y marzo de este año, el registro de estos automotores creció un 267 % en comparación al mismo mes de 2025. En total, fueron 5.083 los vehículos de este tipo que fueron comprados.

En cuanto a los híbridos, durante marzo de 2026 se registraron 7.631 unidades, un aumento del 72,3 frente al año anterior. La preferencia por los carros eléctricos significa que existe una mayor demanda para cargar los automóviles.

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Algunos expertos recomiendan instalar un cargador directamente en la casa. Esta opción puede traer beneficios a largo plazo, como comodidad y libertad de carga. Los que cuentan con esta alternativa no dependen de estaciones públicas y tienen mayor autonomía.

En Colombia, la red de cargadores ha aumentado notablemente en los últimos años. Sin embargo, el precio del kWh es más elevado en las electrolineras que en casa. Aunque esto depende del estrato, el costo promedio puede acercarse a los 820 COP por kWh.

Cargar en casa podría significar un ahorro económico a largo plazo. Los interesados deben evaluar el costo de la instalación y encontrar el tipo de cargador ideal. En el mercado existen alternativas de diferentes potencias que, por lo general, van desde los 3,7 kW hasta 22 kW.

Las estaciones de carga han aumentado en Colombia. Foto: Cortesía

¿Cómo instalar un cargador eléctrico en casa?

Entre más alta sea la potencia, más rápido cargará el vehículo. Pero también influirá en el precio del cargador y de la instalación. Un equipo de carga de 7,5 kW puede ser encontrado en el mercado colombiano a un precio que oscila los 3 millones de pesos.

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Otros cargadores con menor potencia tienen un costo más económico, cercano a los dos millones. Es importante asegurarse de que cuente con la entrada necesaria para su vehículo y que sea compatible con el conector 1, 2 o 3.

Para la instalación, se recomienda encontrar una ubicación adecuada dentro de la vivienda. El lugar puede influir en los costos, por lo que es importante que el cargador no quede localizado lejos del contador para evitar usar más cables y mayor mano de obra.

Un electricista experimentado debe realizar el procedimiento para garantizar la seguridad del hogar y el punto de carga. El costo final incluirá el equipo, soporte, trabajo y materiales necesarios. En algunos casos, se requiere hacer pequeñas reparaciones en la vivienda para atravesar el cableado.