¿Qué pasará con los cargadores eléctricos en Colombia? Gobierno Petro impulsa iniciativa que beneficiaría a miles de conductores

Durante esta semana, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) socializó la Guía Técnica de implementación del Sistema de Interoperabilidad para la Electromovilidad (SIEM).

Carros eléctricos: ¿Qué es la carga bidireccional y cuáles son sus usos?

Esta es una iniciativa impulsada por el Gobierno Petro que se encarga de determinar las reglas y estándares requeridos para poder conectar la información de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Colombia, promoviendo la electromovilidad en el país hacia un espacio más confiable, transparente y eficiente.

“Con esta guía, Colombia da un paso clave en la construcción del SIEM, un sistema que permitirá integrar bajo un mismo estándar la información de los puntos de carga para vehículos eléctricos del país, facilitando el intercambio seguro y automatizado de datos entre operadores, aplicaciones, prestadores del servicio de carga y entidades públicas”, comentó Indira Portocarrero, directora de la UPME.

Para poder cumplir los objetivos de la entidad, el SIEM adoptará un estándar internacional OCPI 2.2.1, el cual es utilizado en varios mercados de movilidad eléctrica que existen en el mundo.

Además, la guía establecerá los lineamientos para que los CPO (Operadores de Puntos de Carga) y MSP (Proveedores de Servicios de Movilidad) puedan cambiar información de una manera más segura, automática y por medio de un lenguaje tecnológico.

¿Cuáles serán los beneficios del SIEM?

Según lo informado por la UPME, al momento que entre en operación la guía del SIEM, los usuarios y dueños de vehículos eléctricos en Colombia podrán consultar sobre la ubicación de los puntos de carga para poder reabastecer la batería del coche.

Asimismo, conocerán sobre la disponibilidad de las estaciones de recarga, cuáles son los tipos de conectores que ofrecen al público y las condiciones de uso de la infraestructura.

Nueva guía del Gobierno fortalece la electromovilidad y la gestión de puntos de carga en el país. Foto: Getty Images

El sistema también permite consolidar información estratégica que permita identificar aquellas zonas del país que necesitan nuevos puntos de carga, además de orientar en futuras inversiones de infraestructura.

Como gestor técnico del SIEM, la UPME encabezará la implementación de la guía, acompañando a los operadores y prestadores del servicio de carga en las etapas de integración y habilitación.

La problemática de las cargas eléctricas en el país

Si bien el auge de vehículos eléctricos ha incrementado notablemente en el mercado automotor de Colombia, se sigue presentando una serie de inconvenientes, entre ellos la falta de cargadores eléctricos.

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Según las cifras del RUNT con corte al 21 de mayo de 2026, el país ha registrado un total de 77.215 vehículos eléctricos. Sin embargo, solamente se encuentran alrededor de 520 puntos de carga pública.

Varios de estos se encuentran principalmente en las grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, ya que en estos lugares poseen las tecnologías necesarias para aportar en la estabilidad de los vehículos eléctricos.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el país necesita alrededor de 20.000 puntos de carga para el año 2030 si el objetivo del país es mantenerse en este mercado.