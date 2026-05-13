Carros eléctricos: ¿Qué es la carga bidireccional y cuáles son sus usos?

Cuando hablamos de carros eléctricos, ya no solo se trata de qué tan rápido corren o cuánto cuesta la batería. Una tecnología llamada carga bidireccional está cambiando las reglas del juego, permitiendo que el vehículo no solo reciba electricidad, sino que también la entregue.

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Acá explicamos cómo funciona y por qué es tan importante.

Los carros con esta tecnología podrían servir para conectar o cargar otros dispositivos. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué es la carga bidireccional?

Normalmente, cuando se carga un celular o un televisor, la energía va en un solo sentido: del enchufe al aparato. Esto se llama carga unidireccional.

Con la carga bidireccional, la electricidad viaja en dos sentidos. Es como tener una batería gigante o una power bank sobre ruedas. El carro recibe energía para moverse, pero también puede “devolver” esa energía para alimentar otros equipos cuando sea necesario.

¿Cómo funciona el proceso?

Para que esto ocurra, dentro del sistema sucede un cambio de corriente:

Para cargar el carro: La energía de la red (corriente alterna) se convierte en la energía que usa la batería (corriente continua). Para usar la energía del carro: El proceso se invierte. El sistema convierte la energía de la batería nuevamente en corriente alterna para que usted pueda conectar una cafetera, una nevera o incluso iluminar su casa.

¿Para qué sirve en la vida real?

Esta tecnología tiene utilidades muy prácticas que van más allá de conducir:

Respaldo en casa: Si se va la luz, el carro puede mantener encendidos los equipos básicos del hogar.

Si se va la luz, el carro puede mantener encendidos los equipos básicos del hogar. Viajes y camping: Puede conectar electrodomésticos o herramientas en lugares donde no hay enchufes.

Funcionaria como una power bank gigante. Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo bueno y lo malo

Como toda tecnología nueva, la carga bidireccional tiene puntos a favor y retos por resolver:

Ventajas:

Respaldo activo: El carro se vuelve una planta de energía de emergencia.

El carro se vuelve una planta de energía de emergencia. Uso inteligente: Usted decide cuándo usar su energía guardada.

Usted decide cuándo usar su energía guardada. Independencia: Reduce la necesidad de depender todo el tiempo de la red eléctrica externa.

Desafíos:

Desgaste: Cargar y descargar la batería con más frecuencia puede hacer que dure menos tiempo.

Cargar y descargar la batería con más frecuencia puede hacer que dure menos tiempo. Pérdida de energía: En el proceso de convertir la electricidad de un tipo a otro, siempre se pierde un poco de carga.

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El carro eléctrico está dejando de ser solo un medio de transporte para convertirse en una herramienta de energía para el hogar, brindando más autonomía y seguridad a los usuarios.

Además, todo esto genera unas nuevas formas en cómo se entienda la electricidad en las tareas cotidianas en las que puede necesitarse electricidad en lugares remotos.