Cada cuánto hacer mantenimiento a la moto: revisión clave a los 5.000 km

Los propietarios de vehículos deben realizar mantenimientos a sus motos o carros periódicamente. Además de la revisión técnico-mecánica, exigida por el Estado, los vehículos deben ser evaluados para evitar riesgos de seguridad.

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Es normal que algunos conductores esperen a que aparezca un ruido, una falla o problemas del motor para ir al taller. Pero en el caso de las motos, la recomendación de expertos como Auteco es llevarlas cada 5.000 kilómetros.

El mantenimiento preventivo garantiza el rendimiento de la motocicleta, alarga su vida útil y confirma que sea segura para andar. A pesar de que otros vehículos miden sus revisiones por meses, para las motocicletas el desgaste mecánico depende de los kilómetros y el uso cotidiano.

Algunos fabricantes tienen diferentes tiempos de mantenimiento. Sin embargo, lo estándar es programarlo cada 5.000 kilómetros. De acuerdo con Auteco, la revisión busca reducir el desgaste, garantizar el desempeño, mantener el motor y proteger el sistema de lubricación.

El mantenimiento preventivo incluye la revisión de frenos y la suspensión. Foto: Getty Images

¿Qué incluye el mantenimiento?

En la revisión preventiva de los 5.000 kilómetros, lo primero que se hace es una inspección técnica de la moto. Según Auteco, esta incluye el cambio de aceite y la limpieza del filtro de aire.

Además, se revisa el sistema de frenos, la suspensión y el sistema eléctrico. En el taller ajustarán y lubricarán la transmisión, al mismo tiempo que verificarán la tornillería.

El mantenimiento está dirigido a evitar la acumulación de residuos y la pérdida de lubricación. Además, se aprovecha para diagnosticar el funcionamiento de las piezas clave del vehículo.

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Auteco explicó que es importante respetar el mantenimiento por kilometraje. No cumplirlo puede generar sobrecalentamiento del motor, fallas de frenos o transmisión, pérdida de potencia y mayor consumo de combustible a largo plazo.

Algunos factores pueden adelantar el mantenimiento. Estos son la conducción en tráfico pesado, el uso de la moto para trabajar (8 horas diarias), vías en mal estado o climas extremos.

Lo ideal es evitar los costos elevados de un mantenimiento correctivo, que se realiza para arreglar una falla y suele ser mayor al precio de una revisión general preventiva.