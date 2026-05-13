Oficial: precios y fecha de venta de boletería para Colombia vs. Costa Rica en El Campín

Colombia entró en la recta final para lo que será la disputa del Mundial 2026. El seleccionador Néstor Lorenzo ultima detalles para dar a conocer la lista oficial de 26 convocados que representarán al país en Estados Unidos, Canadá y México.

Previo a lo que será la cita mundialista, la Tricolor tiene previsto jugar algunos amistosos más, uno de ellos en Bogotá ante Costa Rica, el cual también servirá para hacer la acostumbrada despedida del equipo nacional antes de la Copa del Mundo.

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En las últimas horas, la Federación Colombiana de Fútbol publicó una comunicación que interesa a los aficionados. El ente del balompié nacional dio a conocer precios y fecha de venta de boletería del juego que se disputará en El Campín.

“La Federación Colombiana de Fútbol informa a toda la afición que ya están definidas las fechas de venta de boletería para La Recta Final, el partido de despedida de la Selección Colombia Masculina de Mayores. El encuentro se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, a las 6:00 p. m., ante Costa Rica”, anunciaron en principio.

“Este compromiso será la última oportunidad para que la hinchada colombiana acompañe y aliente al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de afrontar la cita futbolística más importante del planeta. La invitación es para que todos los aficionados llenen las tribunas, vistan los colores de la Sele y hagan sentir su respaldo incondicional a nuestros jugadores en una noche especial para el fútbol colombiano”, completaron en la misiva.

Luego de esto, dieron a conocer que desde este mismo jueves los aficionados que deseen asistir podrán adquirir las boletas. Cabe mencionar que durante dos días habrá prelación para los clientes de una entidad bancaria y, desde el martes próximo (19 de mayo), venta al público en general.

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Etapas de venta del partido de Colombia vs. Costa Rica

Clientes Bancolombia

14 y 15 de mayo

Venta al público general

19 de mayo

Valor de la boletería del amistoso en Bogotá

A su vez, en la misma publicación dieron a conocer los precios oficiales que costarán las entradas. Los valores oscilan entre los $ 85.000 hasta los $ 490.000, dependiendo de la ubicación.

Occidental: $ 490.000 + $ 70.000 (servicio)

Oriental Central: $ 390.000 + $ 56.000 (servicio)

Oriental Lateral: $ 270.000 + $ 39.000 (servicio)

Norte: $ 85.000 + $ 13.000 (servicio)

Sur: $ 85.000 + $ 13.000 (servicio)

Boletería Selección Colombia. Los precios de las entradas del amistoso entre la Tricolor y Costa Rica, programado para el 29 de mayo. Foto: Tomada de la FCF

Dicho juego contaría con la presencia de las figuras máximas de la Tricolor: James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, Jhon Arias, entre muchos otros.

Campamento de la Selección

Desde este mismo viernes, en Medellín, la Selección Colombia tiene previsto iniciar un ‘campamento’ con los jugadores que Néstor Lorenzo elija para ultimar detalles de cara a la participación en el Mundial 2026.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: Getty Images via AFP

Este jueves, 14 de mayo, la FCF convocó una rueda de prensa en la Sede Deportiva ubicada en Bogotá, donde el técnico argentino daría a conocer la prelista de 55 que suministró a la Fifa o, en el mejor de los casos, ya la de 26 elegidos para la cita orbital en suelo norteamericano.