Oficial: precios y fecha de venta de boletería para Colombia vs. Costa Rica en El Campín

Colombia entró en la recta final para lo que será la disputa del Mundial 2026. El seleccionador Néstor Lorenzo ultima detalles para dar a conocer la lista oficial de 26 convocados que representarán al país en Estados Unidos, Canadá y México.
Previo a lo que será la cita mundialista, la Tricolor tiene previsto jugar algunos amistosos más, uno de ellos en Bogotá ante Costa Rica, el cual también servirá para hacer la acostumbrada despedida del equipo nacional antes de la Copa del Mundo.
En las últimas horas, la Federación Colombiana de Fútbol publicó una comunicación que interesa a los aficionados. El ente del balompié nacional dio a conocer precios y fecha de venta de boletería del juego que se disputará en El Campín.
“La Federación Colombiana de Fútbol informa a toda la afición que ya están definidas las fechas de venta de boletería para La Recta Final, el partido de despedida de la Selección Colombia Masculina de Mayores. El encuentro se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, a las 6:00 p. m., ante Costa Rica”, anunciaron en principio.
𝗟𝗮 𝗥𝗲𝗰𝘁𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹: 𝗹𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗲𝗹 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗯𝗼𝗹𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶́𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗲𝗱𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻… pic.twitter.com/FIVancgOZL— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 13, 2026
“Este compromiso será la última oportunidad para que la hinchada colombiana acompañe y aliente al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de afrontar la cita futbolística más importante del planeta. La invitación es para que todos los aficionados llenen las tribunas, vistan los colores de la Sele y hagan sentir su respaldo incondicional a nuestros jugadores en una noche especial para el fútbol colombiano”, completaron en la misiva.
Luego de esto, dieron a conocer que desde este mismo jueves los aficionados que deseen asistir podrán adquirir las boletas. Cabe mencionar que durante dos días habrá prelación para los clientes de una entidad bancaria y, desde el martes próximo (19 de mayo), venta al público en general.
Etapas de venta del partido de Colombia vs. Costa Rica
- Clientes Bancolombia
14 y 15 de mayo
- Venta al público general
19 de mayo
Valor de la boletería del amistoso en Bogotá
A su vez, en la misma publicación dieron a conocer los precios oficiales que costarán las entradas. Los valores oscilan entre los $ 85.000 hasta los $ 490.000, dependiendo de la ubicación.
- Occidental: $ 490.000 + $ 70.000 (servicio)
- Oriental Central: $ 390.000 + $ 56.000 (servicio)
- Oriental Lateral: $ 270.000 + $ 39.000 (servicio)
- Norte: $ 85.000 + $ 13.000 (servicio)
- Sur: $ 85.000 + $ 13.000 (servicio)
Dicho juego contaría con la presencia de las figuras máximas de la Tricolor: James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, Jhon Arias, entre muchos otros.
Campamento de la Selección
Desde este mismo viernes, en Medellín, la Selección Colombia tiene previsto iniciar un ‘campamento’ con los jugadores que Néstor Lorenzo elija para ultimar detalles de cara a la participación en el Mundial 2026.
Este jueves, 14 de mayo, la FCF convocó una rueda de prensa en la Sede Deportiva ubicada en Bogotá, donde el técnico argentino daría a conocer la prelista de 55 que suministró a la Fifa o, en el mejor de los casos, ya la de 26 elegidos para la cita orbital en suelo norteamericano.