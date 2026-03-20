Confirmado rival de la Selección Colombia para la despedida rumbo al Mundial 2026, en El Campín

Ya estaba definido el día, el estadio, pero no se conocía el rival que enfrentaría la Selección Colombia en el partido de despedida rumbo al Mundial 2026.

Este viernes, 20 de marzo, la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza de su presidente, Ramón Jesurún, dio a conocer que el juego será ante Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá.

Como se sabía, el juego se realizará el próximo 29 de mayo y será uno de los dos partidos amistosos que jugará la nación después de los que se jugarán a finales de marzo contra Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo).

Selección Colombia jugará en el país antes de viajar al Mundial 2026 Foto: AFP

Así quedó estipulado el calendario de la Selección Colombia previo al Mundial 2026:

Tras dicho anuncio de parte del directivo de la FCF, ya hay más claridad sobre la hoja de ruta que tomará el equipo nacional previo a la participación en la Copa del Mundo.

25 de mayo: comienza la concentración, en Medellín.

28 de mayo: viaje a Bogotá, para jugar vs. Costa Rica el 29 de mayo.

4 de junio: vuelo a San Diego, Estados Unidos, para jugar el 7 de junio vs. Jordania otro amistoso.

10 de junio: arribo a Guadalajara, México, para instalarse en el sitio de concentración que fue elegido con anterioridad y avalado por Fifa.

Alerta por venta de boletería

Para dicho juego, que se llevará a cabo en Bogotá, ya se presentaron problemas con el tema de reventa de boletería. De acuerdo a lo mencionado por Jesurún, se habría detectado una salida fraudulenta de entradas que es completamente falsa.

“Nuestro equipo de prensa detectó unas plataformas donde había gente vendiendo boletas para ese partido y diciendo que listo, con tarjeta de crédito y todo”, avisó en la conferencia de prensa de este viernes.

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“Nos pareció oportuno prevenir a la gente de que no caiga en esa trampa, que es muy común hoy en el tema de redes sociales, desafortunadamente”, explicó.

También informó cuál sería la plataforma oficial para comprar los tickets para ese juego de la Selección Colombia.

Ramon Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia. Foto: Semana

“El partido será el 29 en Bogotá; ese partido realmente apenas estamos escogiendo el operador, que sería Tu Boleta, pero las boletas no han salido a la venta”, recalcó.

“No hay ninguna boleta, no puede haber ninguna boleta en la calle, es imposible. Y el rival va a ser Costa Rica”, terminó informando Jesurún, el rival de la Tricolor.

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De esta manera queda más que claro lo que viene para el equipo patrio, el cual un día antes también dio a conocer la lista de convocados para los amistosos de los próximos días.

James Rodríguez, Luis Díaz, David Ospina, como habituales, más una columna vertebral con la que ya cuenta el argentino, serán los que vayan a Estados Unidos a medirse con las dos recientes subcampeonas del mundo.

Día y hora de los amistosos que vienen para la Selección Colombia:

Colombia vs. Croacia

Fecha: jueves 26 de marzo de 2026

jueves 26 de marzo de 2026 Hora: 6:30 p. m.

Colombia vs. Francia