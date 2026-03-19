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Oficial: convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Croacia y Francia

La Selección Colombia definió la convocatoria para enfrentar los amistosos en Estados Unidos.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

19 de marzo de 2026, 5:58 p. m.
James Rodríguez habla con Luis Díaz.
James Rodríguez habla con Luis Díaz. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Fin la expectativa. Se conoció la nueva convocatoria de la Selección Colombia de Mayores para los amistosos contra Francia y Croacia en Estados Unidos. Los rivales europeos suponen un durísimo reto para el equipo colombiano en su preparación para la Copa del Mundo, y por eso el entrenador argentino no dejó nada al azar y presentó a los 26 jugadores.

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El técnico Néstor Lorenzo optó por la base que iría al Mundial 2026 si no ocurre nada extraordinario y dejó de lado las sorpresas, aunque hay tres nombres que llaman la atención como novedades. Esta es una fecha FIFA clave para Néstor Lorenzo y los futbolistas que buscan un cupo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

En la lista de arqueros no hay mayores sorpresas y David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero estarán entre los viajeros. Dávinson Sánchez lidera el grupo de defensas, con Juan David Cabal como principal novedad, así como Yerson Mosquera, quien milita en el Wolverhampton de la Premier League.

James Rodríguez habla con Luis Díaz.
James Rodríguez habla con Luis Díaz. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En los laterales también hay novedades, con la inclusión de Déiver Machado en la lista, quien entra en la carrera para estar en el Mundial 2026. En los volantes ofensivos se destaca Carlos Andrés Gómez, de buen rendimiento en el Vasco da Gama de Brasil.

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Convocatoria Selección Colombia

  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  • Camilo Vargas – Atlas (MÉX)
  • Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)
  • David Ospina – Atlético Nacional
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • Déiver Machado – FC Nantes (FRA)
  • Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)
  • James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)
  • Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)
  • Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)
  • Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)
  • Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)
  • Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)
  • Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)
  • Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
  • Juan David Cabal – Juventus (ITA)
  • Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  • Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  • Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)
  • Luis Suárez – Sporting Club (POR)
  • Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)
  • Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  • Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)
  • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

La Selección Colombia se concentrará en Orlando, Florida, desde el sábado 21 de marzo hasta el 26 del mismo mes, para enfrentar el primer encuentro ante Croacia en el Camping World Stadium (6:30 p. m.).

Posteriormente, el grupo viajará a Washington D. C. para disputar el segundo compromiso de la ventana FIFA ante Francia el 29 del mismo mes, desde las 3:00 p. m., hora colombiana.