Revuelo total en la Federación Colombiana de Fútbol: se eligió el presidente y Ramón Jesurún no se guardó nada

Una nueva asamblea se llevó a cabo en la Federación Colombiana de Fútbol con la idea de elegir el presidente de la entidad por los próximos cuatro años. Hay varios cambios en el Comité Ejecutivo y hasta el mes de agosto el mandatario elegido tomará posesión.

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Ramón Jesurún tomó la presidencia de la Federación en noviembre de 2015 en reemplazo de Luis Bedoya, quien tuvo que renunciar al cargo por las investigaciones con el escándalo del ‘FIFA Gate’ y se presentó ante las autoridades de Estados Unidos.

Sin muchas sorpresas en la asamblea, Jesurún fue reelegido para seguir en el cargo por cuatro años más y por la Ley Del Deporte solamente hasta el mes de agosto tomará posesión en una nueva asamblea.

El dirigente se mostró cauto ante los recientes hechos ocurridos. Foto: x FCF

Los cambios que más resuenan es que la Dimayor prefirió cambiar sus representantes en el Comité Ejecutivo. Los nombres de Luis Miranda y Juan Fernando Mejía salen y en su lugar, entrarán Alejandro Arteta, expresidente del Junior y Óscar Astudillo, hoy en el Envigado FC. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la entidad del fútbol colombiano, seguirá como vicepresidente en la FCF.

Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol

Un nombre fuerte que sonó antes de la asamblea fue el de Juan Fernando Mejía, quien estaba tomando fuerza para reemplazar a Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol si no era reelegido. Pues bien, este personaje reemplazará a Elkin Arce como representante en la Difútbol (Fútbol Aficionado).

Tras ser reelegido, fue el turno para que Ramón rindiera cuentas en la asamblea y parecen ser argumentos para que se haya quedado en la presidencia de la FCF.

En su informe de gestión, destacó los avances y la presencia del fútbol femenino en el país, tal como lo dicta un parámetro prioritario de la FIFA, donde también se incluye el subcampeonato mundial Sub-17 en 2022 y la presencia de varias figuras como Mayra Ramírez y Linda Caicedo en la ‘Tricolor’, hoy en las grandes ligas de Europa.

A su vez, se destaca la construcción de la moderna sede deportiva de las selecciones en la ciudad de Barranquilla y el regreso de la Mayores masculina a la Copa del Mundo de la FIFA, que se hará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Se consolidó la gestión deportiva con resultados contundentes en todas las categorías. Se avanzó en la modernización de las sedes de Barranquilla y Bogotá, se inauguró el Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento, los ingresos y utilidades registraron un crecimiento sostenido y hoy se ejecuta la hoja de ruta hacia 2026″, dice el informe de Jesurún.