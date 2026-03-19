El día en que ‘El Tren’ Valencia hizo tres goles contra Francia: ¿Cuántas veces ha enfrentado Colombia a los ‘galos’?

La Selección Colombia sigue su preparación para el Mundial 2026 y para ello definió dos duelos amistosos de alto nivel que le servirán al técnico Néstor Lorenzo para definir la nómina de jugadores que estarán en la próxima Copa del Mundo.

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Luka Modrić encabeza los convocados de Croacia para el amistoso ante Colombia Foto: Getty Images

El primer partido será contra Croacia el próximo jueves 26 de marzo y se disputará en Estados Unidos, en el Camping World Stadium de Orlando, en Florida.

El duelo no tiene antecedentes y se trata de la primera vez que los cafeteros se medirán a los balcánicos, encuentro bastante llamativo por el nivel de ambas selecciones y por dos nombres que indiscutiblemente son relevantes: James Rodríguez y Luka Modrić, quienes fueron compañeros en el Real Madrid y que, probablemente, disputarán su última Copa de Mundo.

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El otro duelo, que se jugará en el Northwest Stadium en Landrover, Maryland, pondrá cara a cara a la Selección Colombia con su similar de Francia, encuentro que sí ha tenido antecedentes no muy favorables para el equipo nacional.

Si bien el duelo más reciente fue para los cafeteros, y dio un impulso favorable para el Mundial Rusia 2018, el saldo es negativo para los nacionales, pues en cinco partidos disputados los franceses han conseguido tres victorias frente a dos de los colombianos.

París, 23 de marzo de 2018

Este duelo fue particular; Colombia llegó con un muy buen nivel luego de una excelente presentación en Brasil 2014 y Francia, sobre el papel, era la favorita.

En el duelo, disputado en la capital francesa, los locales se fueron arriba y alcanzaron a tener una ventaja de dos goles; sin embargo, los colombianos se iluminaron y lograron una histórica remontada con goles de Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao y Juan Fernando Quintero.

Al final, Colombia derrotó 3-2 a quienes meses después se coronarían como campeones del mundo.

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París, 3 de junio de 2008.

Francia y Colombia se midieron en París y esta vez la victoria sí fue para los locales. El encargado de marcar fue el talentoso Franck Ribery, quien desde los doce pasos consiguió el único tanto para darle la victoria a su equipo.

Lyon - Copa Confederaciones, de junio de 2003

Colombia pudo disputar la Copa Confederaciones tras haber conseguido el título de la Copa América en 2001; por su parte, Francia logró su derecho a disputar el certamen por ser el anfitrión, por haber ganado la edición anterior y por ser el campeón de la Eurocopa del año 2000.

El saldo de aquel encuentro fue de 1-0 a favor de los franceses con un solitario gol del talentoso delantero Thierry Henry.

Martinica, Amistoso - 1993

Una noche inolvidable para Adolfo ‘El tren’ Valencia, quien le marcó tres goles a Francia y le dio la victoria al equipo colombiano. El resultado fue 3-1 y fue uno de los días más importantes en la carrera del jugador nacido en Buenaventura.

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Brasil - Copa Independencia, 18 de junio de 1972

El primer duelo en cuanto a selecciones entre Francia y Colombia fue para los europeos con un resultado final de 3-2.