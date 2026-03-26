Abogado de víctima de presunto abuso sexual da detalles sobre el caso que involucra a Nicolás Rodríguez, de Atlético Nacional

Un caso de presunto abuso sexual conmociona a Colombia y al fútbol, además de resonar en la región. El presunto implicado es el jugador de Atlético Nacional, Nicolás Rodríguez, quien llegó al equipo verde en el pasado mes de enero desde la MLS como una ‘joya’ a pulir que le podría aportar en la zona de ataque.

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Rodríguez es señalado por el presunto hecho de “acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir”, según se describe en la denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la Nación. El apoderado de la denunciante, el reconocido abogado Francisco Bernate, expuso detalles de lo ocurrido según lo que contó la víctima.

La mujer narra en su denuncia ante la Fiscalía que aceptó una invitación que un amigo del futbolista le hizo vía Instagram y que, sobre las 3:00 a. m., se dirigieron a Rionegro. Antes, habían estado en una discoteca de Medellín, donde ella era la única mujer junto a otros 10 hombres, según lo escrito.

Nicolas Rodríguez, de Atlético Nacional, domina el balón en un partido de la Liga Colombiana. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Ella se habría ido en un carro con cuatro hombres más, incluido el jugador de Atlético Nacional, y sobre las 4:54 a. m. sucedieron los hechos que la víctima declaró. Tras lo ocurrido, en la mañana pudo desplazarse a un hospital cercano.

“Ella llega a una mesa donde solo hay hombres y allí comparten y departen. Ella está bebiendo (alcohol) y de ahí le dicen que se vaya a un apartamento. Efectivamente, llega allí, comienza a sentirse bastante mal y recibe un mensaje que la incita y la invita a tener un encuentro sexual con más de una persona de las que estaban allí presentes. Ella está inconsciente y afectada en una cama y con posterioridad se percata de que ha sido agredida sexualmente”, dijo el abogado en Red+ Noticias.

El penalista contó además que, supuestamente, hay otra persona que ingresó a “calmar” la situación.

“Hay una persona presuntamente vinculada al jugador que hizo un contacto con ella con el fin de persuadirla y tranquilizarla para darle un manejo al caso. Eso es materia de investigación, a fin de determinar si es cómplice o es una persona que está en el lugar de los hechos y se percató de lo que ocurrió, o si por el contrario es alguien que está alterando los hechos”, agregó Bernate.

El abogado Francisco Bernate habló sobre el caso de la víctima de presunto abuso sexual. (Colprensa - Catalina Olaya) Foto: Catalina Olaya

En su charla con el sistema de medios de Claro, el abogado dijo que espera que el proceso se agilice y que se pueda aplicar el enfoque diferencial de género para determinar las conclusiones de los hechos. Todo se mantiene en proceso investigativo.