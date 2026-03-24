La decisión de Atlético Nacional con Nicolás Rodríguez por supuesto abuso contra una mujer: sería oficial

En horas de la mañana de este martes tomó por sorpresa al Fútbol Profesional Colombiano la denuncia que recayó sobre Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional.

Según lo revelado, el atacante fue acusado de un supuesto caso de “acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir”, según se describe en la denuncia consignada en la Fiscalía General de la Nación.

Rodríguez es señalado de un supuesto caso de abuso contra una mujer de 19 años. Foto: Creative Getty Images / Nicolás Rodríguez.

Dicho caso fue revelado por el periodista Alejandro Pino Calad a través de su programa La Titular, transmitido en YouTube.

Según lo manifestado por la víctima y leído por Calad, no solo habría sido uno, sino tres los hombres que “habrían emborrachado, llevado a un apartamento y violado múltiples veces” a la joven.

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Otro panelista del programa que expuso la situación aseguró que “hay unos mensajes de texto que pueden servir como pruebas”.

“El relato de la denuncia es estremecedor”, agregan sobre lo consignado en el texto presentado ante la Fiscalía, como testimonio de la supuesta víctima.

Decisión inicial de Nacional con Rodríguez

Con el paso de las horas se ha ido conociendo lo que podría pasarle a Nicolás a la interna del equipo. El club tomaría medidas, aun cuando el jugador salió del país para un amistoso en los Estados Unidos.

“Atlético Nacional ya está trabajando en el caso de Nicolás Rodríguez”, es lo que informó la periodista Pilar Velásquez.

“El jugador viajó con la delegación para el amistoso ante Cruz Azul de este miércoles 25 de marzo”, reportan de los últimos movimientos.

Y justo después, es que cuentan que “seguramente será apartado del equipo” en medio de la gira por Norteamérica que hace Nacional para medirse a Cruz Azul.

Primer pronunciamiento del club

Ante la salida de una situación tan delicada que envuelve a un jugador de su plantilla actual, sobre el mediodía el equipo quiso pronunciarse al respecto. A través de un mensaje para la prensa, aclaró cómo están procediendo en busca de esclarecer los hechos.

“En cuanto al tema de Nicolás Rodríguez, estamos al tanto de la situación; él viajó con normalidad ayer, esperando a que se desarrolle el tema porque es muy reciente y les estaremos informando a ustedes lo que sea necesario. Muchas gracias”, informan sin datos relevantes.

Nicolás Rodríguez (tercero de izquierda a derecha) en Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Sobre el juego amistoso que se mencionó, hay que decir que está previsto realizarlo en San José, California, el próximo miércoles, 25 de marzo.

Para dicho compromiso, Rodríguez fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico y aparecía en la lista de viajeros que tomaron salida en las últimas horas desde Medellín.

Hasta el pasado lunes festivo, cuando la delegación verdolaga tomó rumbo a Estados Unidos, no se sabía nada al respecto de la denuncia.

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Valga recordar que el señalado llegó en 2026 al conjunto paisa en condición de préstamo, luego de haber logrado un acuerdo con el equipo dueño de sus derechos, Orlando City de la MLS estadounidense.

Hasta la fecha, lo más importante que había hecho Rodríguez era marcarle un gol a Millonarios en la eliminación de los verdes de Copa Sudamericana. Ahora, se desconoce si puede seguir jugando con normalidad.