Deportes

Atlético Nacional se hace con joya de 21 años avaluada en más de 1 millón de dólares: hay fecha de su llegada

Se trata de uno de los jugadores que, incluso, Millonarios habría tenido en el radar a lo largo del 2025.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
2 de enero de 2026, 11:39 p. m.
Atlético Nacional tiene refuerzo de lujo para 2026.
Atlético Nacional tiene refuerzo de lujo para 2026. Foto: David Jaramillo/Colprensa

El negocio entre Atlético Nacional y Orlando City, por Nicolás Rodríguez, parece tener luz verde. Este viernes, 2 de enero de 2026, la prensa deportiva en Colombia reporta que el jugador llegará próximamente a Medellín para hacerse los exámenes médicos.

Quien entregó la información fue el periodista Felipe Sierra. Además, dio detalles de lo que serán las cifras entre Atlético Nacional y Orlando City, además del método de transferencia que se llevará a cabo.

“Opción de compra por 1.6 millones de dólares” entre Nacional y Orlando City por Nicolás Rodríguez

“Nicolás Rodríguez (21) llegará esta noche (2 de enero de 2026) a Medellín para convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional. Mañana inicia sus exámenes médicos para firmar a préstamo desde Orlando City por un año (hasta diciembre de 2026) con opción de compra de 1.6M$“, fue la información entregada por Felipe Sierra.

Eso quiere decir que Nicolás Rodríguez tendrá su segundo paso por el FPC, luego de sus destacadas actuaciones con Fortaleza de Bogotá. Esas mismas le abrieron paso a la MLS en enero de 2025, pero ahora el atacante tendrá otro reto en su carrera.

Deportes

Santos agiliza la firma del cuñado de Neymar para el 2026 y le da vía libre a Alfredo Morelos en Atlético Nacional

Deportes

Revuelo en España por Luis Díaz: le va mejor en Bayern que al jugador que Barcelona prefirió contratar

Deportes

Primer gol colombiano de 2026 en Europa: Luis Javier Suárez dejó en ridículo al portero rival

Deportes

¿Cuándo juega Luis Díaz y qué canal pasa su primer partido de 2026 con Bayern Múnich?

Deportes

Dan por hecha la salida de José Enamorado: millonaria oferta sentencia su nuevo equipo

Deportes

NBA sanciona a Jalen Green por lenguaje en entrevista del partido Suns vs. Wizards; el castigo es monetario

Deportes

Jefe de Junior va a sacarle otra figura al América: llamada ya se hizo y todo se encamina

Deportes

Atlético Nacional sigue vendiendo: revelan el jugador que saldría directo para Europa

Deportes

Publican club en el que finalmente jugará Alfredo Morelos hasta 2028: porcentaje de compra y megacifra

Deportes

Se va de Atlético Nacional: bicampeón no sigue y hay desazón en hinchas al inicio de 2026

Nicolás Rodríguez, mayoritariamente, juega de extremo derecho. Tiene 21 años y ostenta contrato con Orlando City hasta diciembre de 2027. Según Transfermarkt, el valor de la joya colombiana es de 1 millón de euros; sin embargo, y tal como contó Felipe Sierra, el cuadro de la MLS pediría cerca de 1.6 millones de dólares si nacional se quiere hacer con su fichaje.

¿Nicolás Rodríguez es el reemplazo de Marino Hinestroza?

Todo apunta a que sí. De hecho, esa llegada de Nicolás Rodríguez a Nacional, que se confirmaría en los próximos días por parte del cuadro verde, aumenta los rumores de una posible salida de Marino Hinestroza al fútbol extranjero.

Nicolás Rodríguez asoma como el reemplazo de Marino Hinestroza en Atlético Nacional.
Nicolás Rodríguez asoma como el reemplazo de Marino Hinestroza en Atlético Nacional. Foto: Getty Images

La prensa deportiva en Colombia y en Argentina viene informando sobre los diálogos que Boca Juniors y Atlético Nacional sostienen por Marino Hinestroza. Al ser una figura casi indispensable en el verde, el club antioqueño debe buscarle un pronto reemplazo.

Diego Arias, quien figura aún como entrenador encargado de Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi (septiembre 2025), parece que va a ser ratificado en el cargo de cara a este 2026. Por tanto, de él y de la dirección deportiva dependen los refuerzos verdolagas venideros.

Nicolás Rodríguez sería uno de los refuerzos de categoría que Nacional espera concretar para 2026. Esto porque, además de las competencias locales, el verde de Antioquia encarará la fase previa de la Copa Sudamericana ante Millonarios.

Más de Deportes

Atlético Nacional tiene refuerzo de lujo para 2026.

Atlético Nacional se hace con joya de 21 años avaluada en más de 1 millón de dólares: hay fecha de su llegada

Alfredo Morelos y dos jugadores brasileños.

Santos agiliza la firma del cuñado de Neymar para el 2026 y le da vía libre a Alfredo Morelos en Atlético Nacional

Para la prensa de España, Luis Díaz se ha destacado más en Bayern Múnich que el jugador que contrató Barcelona en vez de al guajiro.

Revuelo en España por Luis Díaz: le va mejor en Bayern que al jugador que Barcelona prefirió contratar

Luis Javier Suárez anotó su primera anotación del 2026 en Sporting de Lisboa.

Primer gol colombiano de 2026 en Europa: Luis Javier Suárez dejó en ridículo al portero rival

Luis Díaz reaparecerá en enero con Bayern Múnich por Bundesliga y Champions League

¿Cuándo juega Luis Díaz y qué canal pasa su primer partido de 2026 con Bayern Múnich?

José Enamorado, extremo derecho del Junior de Barranquilla.

Dan por hecha la salida de José Enamorado: millonaria oferta sentencia su nuevo equipo

Jalen Green The Suns NBA

NBA sanciona a Jalen Green por lenguaje en entrevista del partido Suns vs. Wizards; el castigo es monetario

América de Cali se desprendería de dos titulares que irían a Junior de Barranquilla

Jefe de Junior va a sacarle otra figura al América: llamada ya se hizo y todo se encamina

Atlético Nacional llenó el Estadio de Ditaires en Itagüí

Atlético Nacional sigue vendiendo: revelan el jugador que saldría directo para Europa

Hay nueva Lista de Prohibiciones para 2026.

Sacan la nueva Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos para 2026: alerta para deportistas colombianos

Noticias Destacadas