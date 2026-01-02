Atlético Nacional se hace con joya de 21 años avaluada en más de 1 millón de dólares: hay fecha de su llegada

El negocio entre Atlético Nacional y Orlando City, por Nicolás Rodríguez, parece tener luz verde. Este viernes, 2 de enero de 2026, la prensa deportiva en Colombia reporta que el jugador llegará próximamente a Medellín para hacerse los exámenes médicos.

Quien entregó la información fue el periodista Felipe Sierra. Además, dio detalles de lo que serán las cifras entre Atlético Nacional y Orlando City, además del método de transferencia que se llevará a cabo.

“Opción de compra por 1.6 millones de dólares” entre Nacional y Orlando City por Nicolás Rodríguez

“Nicolás Rodríguez (21) llegará esta noche (2 de enero de 2026) a Medellín para convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional. Mañana inicia sus exámenes médicos para firmar a préstamo desde Orlando City por un año (hasta diciembre de 2026) con opción de compra de 1.6M$“, fue la información entregada por Felipe Sierra.

Eso quiere decir que Nicolás Rodríguez tendrá su segundo paso por el FPC, luego de sus destacadas actuaciones con Fortaleza de Bogotá. Esas mismas le abrieron paso a la MLS en enero de 2025, pero ahora el atacante tendrá otro reto en su carrera.

Nicolás Rodríguez, mayoritariamente, juega de extremo derecho. Tiene 21 años y ostenta contrato con Orlando City hasta diciembre de 2027. Según Transfermarkt, el valor de la joya colombiana es de 1 millón de euros; sin embargo, y tal como contó Felipe Sierra, el cuadro de la MLS pediría cerca de 1.6 millones de dólares si nacional se quiere hacer con su fichaje.

¿Nicolás Rodríguez es el reemplazo de Marino Hinestroza?

Todo apunta a que sí. De hecho, esa llegada de Nicolás Rodríguez a Nacional, que se confirmaría en los próximos días por parte del cuadro verde, aumenta los rumores de una posible salida de Marino Hinestroza al fútbol extranjero.

Nicolás Rodríguez asoma como el reemplazo de Marino Hinestroza en Atlético Nacional. Foto: Getty Images

La prensa deportiva en Colombia y en Argentina viene informando sobre los diálogos que Boca Juniors y Atlético Nacional sostienen por Marino Hinestroza. Al ser una figura casi indispensable en el verde, el club antioqueño debe buscarle un pronto reemplazo.

Diego Arias, quien figura aún como entrenador encargado de Atlético Nacional tras la salida de Javier Gandolfi (septiembre 2025), parece que va a ser ratificado en el cargo de cara a este 2026. Por tanto, de él y de la dirección deportiva dependen los refuerzos verdolagas venideros.

Nicolás Rodríguez sería uno de los refuerzos de categoría que Nacional espera concretar para 2026. Esto porque, además de las competencias locales, el verde de Antioquia encarará la fase previa de la Copa Sudamericana ante Millonarios.