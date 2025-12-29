Atlético Nacional se definió y ya tiene director técnico para 2026: “Decisión tomada”

Aunque hubo muchos candidatos sobre la mesa, Atlético Nacional prefirió darle continuidad al proceso y anunciará a Diego Arias como técnico en propiedad para 2026.

El título de la Copa BetPlay fue fundamental para tomar esta decisión, pues Arias había quedado tambaleando tras la eliminación en los cuadrangulares semifinales.

Afortunadamente, los jugadores cumplieron sus órdenes a cabalidad y levantaron el tricampeonato de copa abriendo la posibilidad para que pudiera continuar con su proceso al frente del primer equipo.

Cabe recordar que Diego Arias subió como interino tras la salida de Javier Gandolfi y se mantuvo así hasta los últimos partidos del semestre.

Nacional nunca quiso confirmarlo como técnico en propiedad, pues tenían una amplia bajara de nombres entre colombianos y extranjeros. Uno de los más fuertes era Reinaldo Rueda, sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Diego Arias, DT de Atlético Nacional Foto: David Jaramillo

Con esta decisión, Atlético Nacional no solo se ahorra la gestión por un nuevo entrenador sino que le da las llaves del club a un hombre de la casa que conoce perfectamente las responsabilidades, objetivos y exigencias del cargo.

Diego Arias venía desempeñándose como director técnico en las divisiones menores, cargo que dejó de lado cuando le tocó asumir las riendas del equipo profesional.

Jugadores como Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Alfredo Morelos le manifestaron su apoyo y contaron públicamente que las cosas habían cambiado desde que Arias asumió como reemplazo de Gandolfi.

Eso se vio reflejado en la parte final del campeonato, cuando Nacional encadenó varias fechas sin perder y se clasificó a la final de la Copa Betplay.

De hecho, el cuadro verdolaga peleó hasta la última fecha por la estrella 19, sin embargo, Junior de Barranquilla se quedó con la clasificación por el grupo A y posteriormente levantó el trofeo de la Liga BetPlay en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

En los duelos directos estuvo la clave de esa eliminación: Nacional empató en Itagüí contra Junior y luego perdió en el Estadio Metropolitano por los goles de Didier Moreno y Joel Canchimbo.

Nacional ganó el clásico antioqueño y se mantuvo con vida hasta la última fecha de los cuadrangulares, cuando perdió ante América de Cali en el Pascual Guerrero cediendo todas sus posibilidades de pelear por la estrella de fin de año.

Diego Arias se queda en Atlético Nacional

A pesar de esa tristeza, la junta directiva vio cosas positivas en la gestión de Diego Arias y por eso decidió dejarlo como director técnico para los retos que supone el 2026.

Sus principales objetivos serán la estrella 19 y el partido por la fase previa de la Copa Sudamericana contra Millonarios.

Una victoria contra el conjunto embajador le daría el golpe motivacional para seguir consolidando su carrera como entrenador, mientras que una derrota lo dejaría bastante expuesto con la hinchada.

La renovación de Arias ha dividido opiniones entre la afición verdolaga, aunque muchos quieren darle el beneficio de la duda para la temporada que iniciará dentro de pocas semanas.