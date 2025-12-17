Atlético Nacional muestra su grandeza en Copa Colombia: Grita campeón y suma otro título tras vencer al DIM

Atlético Nacional, mientras muchas voces consideran que fracasó en la temporada 2025, sumó otro título más para alargar su envidiable palmarés y vitrina en el fútbol colombiano. El club verde hizo resaltar su condición de equipo grande y superó nuevamente al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

En el partido de vuelta, con Independiente Medellín como local, Atlético Nacional fue el victorioso en el Atanasio Girardot con un gol de Andrés Felipe Román. El equipo verde, con el 1-0 en el marcador global, le fue suficiente para levantar un nuevo trofeo y ahora se convierte en bicampeón de la Copa Betplay, tras la victoria en 2024.

En esta ocasión, la víctima fue Independiente Medellín, un equipo que veía la salvación de la temporada con este título, pero ni siquiera el poder de su gente le fue suficiente para hacerle frente a su máximo rival de patio en la historia.

Imagen del partido de vuelta de la final de la Copa Colombia 2025, entre Independiente Medellín Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo / Colprensa

De esta manera, Medellín se conforma con un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores por su regularidad durante el 2025 (reclasificación), pero se retira con el dolor de dos finales perdidas.

Nacional, campeón de la Copa Betplay

Otro subcampeonato más para el Medellín y otro título para Nacional. Durante el trámite tras el partido de vuelta, el gol de Román relajó al equipo verde y se dedicó a administrar el marcador ante el afán del DIM por encontrar el empate. El ‘Poderoso’ intentó con remates fuera del área con Jarlan Barrera y Brayan León, hubo dos intervenciones que pudieron ser penalti y le anularon un gol por fuera de lugar.

Andrés Román celebra el gol ante el DIM. Foto: Colprensa

El afán dominó al Medellín y no pudo encontrar la fórmula para empatar y así Atlético Nacional hizo efectiva su estrategia defensiva y le cerró los espacios cada vez más mientras se acercaba el minuto 90. DIM se aferró a la posesión, trataba ser agresivo en el ataque, pero por ningún lado pudo empatar y seguir en competencia.

¡ANDRÉS FELIPE ROMÁN ABRE EL MARCADOR EN LA FINAL! Golazo de Nacional para poner el 1-0 en la #FINALCOPAxWIN 🏆⚽🟢⚪ pic.twitter.com/VuBxGe4Y3O — Win Sports (@WinSportsTV) December 18, 2025

Atlético Nacional, por su parte, tuvo tres remates más para alargar el marcador. Primero con Andrés Sarmiento antes de finalizar la primera parte, luego fue Juan Manuel Zapata y ambos pegaron en el palo. Alfredo Morelos, al 88’, tuvo un mano a mano que salvó el portero Washington Aguerre.

De esta manera y con el 1-0 a su favor, Atlético Nacional se corona otra vez campeón en el FPC y suma su octava Copa Colombia en su historia, con una espectacular racha de ocho finales jugadas y ninguna perdida. Ahora, se alista para enfrentar la Copa Sudamericana 2026, en un año clave donde el título de Liga es la principal obligación.