Cambios en Atlético Nacional: el club oficializa la salida de una pieza clave

En la noche de este domingo 14 de junio de 2026, las directivas de Atlético Nacional confirmaron una modificación en su estructura administrativa que tendrá impacto en las determinaciones contractuales de la institución de ahora en adelante.

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A través de sus canales oficiales de comunicación, la escuadra antioqueña notificó la desvinculación de Gustavo Fermani, quien se desempeñaba en el cargo de director deportivo de la organización.

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El equipo profesional emitió un comunicado de prensa donde expuso el cierre del ciclo de trabajo con el dirigente deportivo, quien permaneció en sus funciones durante los últimos dos años. La junta directiva de Atlético Nacional reconoció las labores adelantadas por el profesional en la coordinación de las plantillas de jugadores y el desarrollo integral del proyecto institucional.

Balance de la gestión de Fermani

En el reporte oficial de prensa, los portavoces de Atlético Nacional señalaron que “bajo el liderazgo de Gustavo Fermani, un total de 13 jugadores de las divisiones menores hicieron su debut en el plantel profesional”. El documento de la escuadra destaca que el club disputó cinco instancias definitivas en diferentes competencias locales durante este periodo, logrando asegurar un porcentaje alto de victorias.

COMUNICADO OFICIAL - Atlético Nacional. pic.twitter.com/8hIIUXnprq — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 14, 2026

La escuadra antioqueña detalló que en este lapso se sumaron cuatro trofeos a las vitrinas de la institución, correspondientes a dos Copas Colombia, una Liga y una Superliga. Asimismo, el equipo participó en la Copa Libertadores de la temporada 2025 y registró campeonatos en las categorías de formación, como la Copa Mitad del Mundo Sub-18 obtenida en el territorio de Ecuador.

Futuro de la dirección en el equipo antioqueño

La salida del director deportivo abre un espacio inmediato para la reestructuración del comité técnico encargado de definir los fichajes y transferencias del plantel para los próximos torneos de la liga local. Hasta el momento, existen diferentes versiones y rumores sobre los profesionales que podrían asumir la vacante en la oficina de la dirección deportiva de Atlético Nacional.

Sin embargo, los voceros del conjunto de Medellín aclararon que todavía no se ha concretado ningún acuerdo formal con un nuevo administrador para asumir las funciones de traspaso de mando. Las directivas de Atlético Nacional indicaron que la búsqueda del reemplazo se adelantará bajo los criterios de selección del proyecto deportivo vigente, analizando carpetas con prudencia.