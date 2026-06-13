Atlético Nacional barre su casa y despide a tres directivos: revelaron la lista de salidas

Unos días después de haber perdido la final de la Liga BetPlay contra Junior de Barranquilla, en Atlético Nacional siguen tomando decisiones para el futuro del club.

Diego Arias fue destituido de su cargo y en la nómina de jugadores también habrá salidas importantes, aunque la idea es mantener la columna vertebral que cabalgó en el primer lugar de la reclasificación.

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Nacional se toma muy en serio este tipo de derrotas y por eso también tocará nombres en las oficinas. De acuerdo a Felipe Sierra y Juan David Londoño, está confirmada la salida de estos tres directivos:

Gustavo Fermani (Gerente Deportivo)

Amílcar Bona (Secretario Técnico)

Julián Tartaglia (Gerente del fútbol formativo)

"Gustavo Fermani no sigue en Atlético Nacional. Al argentino se le comunicó hoy (12 de junio) la decisión“, informó Sierra en sus redes sociales.

Londoño agregó que Fermani se lleva a los dos compañeros que llegaron junto a él. “Tras 2 años y 2 meses en el cargo, Gustavo Fermani dejará de ser el Gerente Deportivo de Atlético Nacional. Sus colaboradores Amílcar Bona (Secretario Técnico) y Julián Tartaglia (Gerente del fútbol formativo) tampoco seguirán en el club”, agregó.

Barrida en Atlético Nacional

Estos tres nombres se suman al de Diego Arias y otros dos jugadores que no serán renovados: Dairon Asprilla y Juan Francisco Bauzá.

Atlético Nacional todavía no ha hecho movimientos en el mercado de fichajes para incorporar jugadores, pero se esperan novedades en los próximos días.

La prioridad es la elección de un nuevo director técnico. Reinaldo Rueda pica en punta como el favorito de la dirigencia, sin embargo, no está fácil convencerlo por su deseo de tener un año sabático tras la experiencia con la selección de Honduras.

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Si obtienen una respuesta negativa de Rueda, empezarán a evaluar los otros candidatos con el presidente Sebastián Arango como principal cabeza de esa elección.

El primer objetivo de Nacional es conseguir el título de Liga BetPlay en diciembre, luego de dejarlo escapar frente a Junior. En el panorama también tienen la defensa de la Copa Colombia y el cupo a Copa Libertadores por la vía de la reclasificación.

La hinchada de Atlético Nacional en la final de Liga BetPlay. Foto: X Atlético Nacional

El club antioqueño quiere evitar a toda costa bajas sensibles en la nómina de jugadores. Juan Manuel Rengifo, por ejemplo, ha recibido sondeos del exterior tras el gran semestre que protagonizó con 21 años de edad.

Cabe recordar que David Ospina ya está descartado para el segundo semestre. El arquero de la Selección Colombia estaría encaminado a anunciar su retiro del fútbol profesional, aunque también ha recibido llamadas de otros clubes para un último baile.