David Ospina aclaró su futuro con Atlético Nacional: “Agradecido con la hinchada”

En la noche del pasado sábado 23 de mayo, Atlético Nacional consiguió su clasificación a la final del primer torneo del año tras vencer al Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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Más allá del resultado deportivo que le asegura la disputa por el título, la jornada estuvo marcada por la despedida del arquero David Ospina, quien se retiró del campo visiblemente afectado tras el pitazo final mientras saludaba a los aficionados junto a su hijo.

David Ospina se despidió entre lágrimas de la hinchada de Atlético Nacional. Foto: Win Sports

El guardameta tiene un vínculo contractual con el equipo antioqueño hasta el 30 de junio del presente año. Sin embargo, el compromiso frente a la escuadra de Ibagué representó su última aparición con la camiseta del club debido a que debe iniciar su periodo de preparación con la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Declaraciones sobre su futuro profesional

Al finalizar el encuentro, el jugador fue consultado por el canal Win Sports sobre las versiones de prensa que señalaban este partido como el cierre de su etapa en la institución.

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“Agradecido con esta gran hinchada, que siempre cuando llegué me recibió de excelente manera, me han dado muchísimas cosas, muchísimas alegrías a mi familia. Y bueno, sí, hoy es el último partido con Atlético Nacional, ya miraremos qué pasa para el futuro, ahora se vienen cosas lindas y esperamos aprovecharlas al máximo”, manifestó Ospina.

🟢⚽ “Muy agradecido con esta gran hinchada, que me recibió de gran manera y me han dado muchísimas cosas. Fue mi último partido con Atlético Nacional, ya miraremos que pasa para el futuro”. David Ospina, arquero de Nacional. pic.twitter.com/p3z0aUUwq3 — Win Sports (@WinSportsTV) May 24, 2026

El arquero también evaluó el desempeño colectivo del grupo en la serie semifinal y la manera en que finaliza su participación en el torneo local.

“Contento por eso, era un partido muy complejo el día de hoy contra un rival fuerte; creo que Nacional hizo las cosas bien, tuvo la tranquilidad para superar los momentos difíciles y poder ser efectivo en los momentos de ataque”, concluyó el deportista, confirmando el cierre de su ciclo con el equipo.

¿Cuándo llega David a la Selección?

Con respecto a su llegada a los trabajos del equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional, la Federación Colombiana de Fútbol aún no establece un día específico para su arribo oficial. En la actualidad, el plantel de convocados adelanta sus prácticas en el municipio de Guarne, Antioquia.

David Ospina es el jugador con más partidos en la Selección Colombia. Foto: Foto de adidas suministrada a SEMANA

Debido a la cercanía geográfica, se prevé la presencia de Ospina en las instalaciones del campamento durante los próximos días para sumarse a los entrenamientos junto a los arqueros Camilo Vargas y Álvaro Montero, quienes ya se encuentran bajo las órdenes de la dirección técnica.