Atlético Nacional y Junior de Barranquilla son los finalistas de la Liga BetPlay en su primer semestre. Los verdolagas eliminaron con tranquilidad al Deportes Tolima, mientras que la otra serie se definió en penales.

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Estos resultados tuvieron consecuencias en la tabla de reclasificación, que define los cupos a torneos internacionales para el próximo año.

Nacional lidera con un amplio margen sobre el resto y Junior le sacó otro punto de ventaja al Tolima, en la segunda casilla. Independiente Santa Fe termina el semestre en la cuarta posición con 35 puntos en total.

Atlético Nacional 3-1 Deportes Tolima (global 4-1)

Atlético Nacional clasificó, pero la fiesta no fue completa en el Atanasio Girardot. David Ospina rompió en llanto y se despidió de la afición porque la próxima semana tendrá que acudir al llamado de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

“Los dos partidos fueron exigentes. Ellos tuvieron algunas situaciones, pero supimos defenderlo, en la ida. Ganar el primer juego fue importante, más en una semifinal contra Tolima. Resalto la forma como competimos, el respeto hacia el partido y el rival. Se representó de buena manera lo que es Nacional”, dijo el técnico Diego Arias.

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El cuadro verdolaga parte como favorito para quedarse con la estrella, pues ha cabalgado como líder durante todo el campeonato y en los playoffs no fue la excepción.

“Este momento, más que pensar que en las personas que dicen cosas de esas, debemos resaltar lo bueno que se hizo. A veces, el trabajo solo se ve por resultados, pero hay elementos que no ven y donde todos nos esforzamos. Se me viene a la cabeza los que siempre apoyaron y acompañaron”, completó Arias.

Alfredo Morelos celebrando la clasificación de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Junior 0-0 Santa Fe (Global 1-1)

Por la vía de los penales, Junior de Barranquilla obtuvo su tiquete a la final de la liga colombiana. Hugo Rodallega falló el quinto cobro de los cardenales, antes que Teófilo Gutiérrez sentenciara la victoria.

“Felicitar al capitán de Santa Fe, a Hugo, por la jerarquía que tiene, porque siempre lleva a su equipo a las finales y no es fácil. Acá no le damos tanta importancia ni tanto valor. Creo que en otros países sí”, dijo Teo en rueda de prensa.

El delantero de La Chinita considera que esta era “una final adelantada” en el campeonato. “Creo que son dos equipos que juegan muy bien a la pelota. De principio a fin, allá en Bogotá y acá en Barranquilla”, explicó.

“Yo era el quinto. Le pedí al profe ser el quinto. Ya estábamos claros y convencidos porque desde el año pasado venimos pateando penales”, agregó Gutiérrez.