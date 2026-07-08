Estos son los 5 consejos que todo conductor debe conocer si el carro se encuentra varado

Al momento de conducir un carro, existen varias preocupaciones que los ciudadanos quieren prevenir, ya sea que no se presente alguna falla mecánica, que el combustible del motor se termine por completo o que alguno de los neumáticos sufra algún pinchazo.

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Otro de los más conocidos es que, por alguna razón u otra, el carro se vara, lo que conlleva un momento de pánico para el conductor.

Para varios usuarios, encontrarse en esta situación trae consigo varias dificultades, ya que no saben cómo deben actuar cuando se encuentran en una situación así.

Es por ello que varias entidades han compartido cómo es la forma correcta de actuar, compartiendo cinco consejos que son cruciales para salir del problema.

Los 5 consejos que ayudan cuando el carro se vara

De acuerdo con Seguros Bolívar, existen varias formas para actuar en aquellos casos cuando el carro se vara.

El primer consejo que comparte la aseguradora es mantener la mayor calma posible, ya que encontrarse en estas situaciones deriva en estrés y ansiedad.

Es por eso que lo primero que hay que hacer es tener mucha tranquilidad, asegurar que el vehículo varado esté estacionado en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y, en caso de ser posible, salir del tráfico.

El segundo consejo es hacer uso de los elementos de seguridad que están adentro del carro para indicar que este se encuentra varado.

Entre los más reconocidos se encuentran el chaleco reflectivo y el triángulo de señalización.

Elementos como el chaleco reflectivo y el triángulo son fundamentales en estas situaciones. Foto: Getty Images

El tercer consejo está relacionado con aquellos casos cuando un carro se varó tras haber recibido un pinchazo.

En aquellos casos en donde el ciudadano confirme que su neumático sí se encuentra perdiendo aire, lo recomendable es cambiar la llanta por una de repuesto o llamar a un servicio de asistencia vial.

El cuarto consejo es si está relacionado con la batería del carro. En esas situaciones en que el vehículo se haya averiado por este elemento, lo aconsejable es asegurar que los terminales se encuentren limpios y bien conectados.

Si la batería se encuentra descargada, lo viable es intentar arrancar el carro con un cargador portátil o con cables de arranque que estén conectados a otro coche.

Finalmente, el último consejo que ayuda a un conductor cuando el vehículo se varó es realizar previamente una revisión.

De acuerdo con Seguros Bolívar, es fundamental que un conductor revise periódicamente los niveles de aceite, el líquido de los frenos y refrigerante del vehículo, así como prestar atención al estado de los neumáticos.

Otras acciones para verificar que el carro se encuentra en óptimas condiciones son comprobar las luces y los limpiaparabrisas.

Realizar este procedimiento permite que el usuario tenga más calma y no esté propenso a sentir algún fallo cuando conduzca su vehículo.