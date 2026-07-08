¿Qué es el Head Up Display en un carro? Todo sobre el sistema

El Head Up Display (HUD por sus siglas en inglés) se refiere a la pantalla de visualización frontal que traen algunos carros modernos. Esta tecnología es capaz de proyectar información del vehículo en el parabrisas.

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Esta innovación permite que el conductor pueda conocer detalles del trayecto, como la velocidad o las direcciones del GPS, sin tener que desviar su mirada de la vía.

De acuerdo con Kia Perú, proyecta detalles como las señales de tráfico, cambio de carril o configuraciones. Su alcance depende de la tecnología del modelo y su objetivo es facilitar la experiencia de manejo, al mismo tiempo que prevenir accidentes.

Algunas de las imágenes proyectadas utilizan innovaciones de realidad aumentada, capaces de superponer la vista del usuario en el mundo real.

“La tecnología mejora la experiencia del conductor al crear una imagen virtual que flota justo encima de su capó en lugar de tener información en su grupo de instrumentos”, indicó Kia Perú.

Algunas de las funciones que incluye la pantalla de visualización son:

Velocidad del vehículo

Límite de velocidad

Navegación paso a paso

Configuración de control de crucero

Advertencia de cambio de carril

Configuraciones de audio

Indicador de cambio de marcha

Indicador de vehículo adelante

Estación de radio actual

Llamadas entrantes

RPM

Posición de la transmisión

Gracias al sistema, el conductor no debe desviar su mirada del camino. Foto: Getty Images/iStockphoto

En la mayoría de carros, hay un botón en el sistema de entretenimiento donde se puede elegir activar el sistema. El usuario podrá elegir qué información prefiere ver y en cuáles pestañas navegar.

Beneficios

Para Kia Perú, el beneficio más notable es que permite mantener la vista en la carretera en todo momento. Gracias a esto, el conductor no tendrá que utilizar el celular o el sistema de entretenimiento para guiarse por medio del GPS.

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Otra ventaja del sistema es que puede alertar y prevenir accidentes. Si está activo, puede advertir sobre un cambio de carril al mostrar, gráficamente, la ubicación del carro en la carretera. Además, lanza alertas cuando se pasa el límite de velocidad.

Por último, entrega direcciones de navegación de forma más natural que otros GPS. Esto se debe a que la realidad virtual pinta y resalta caminos de la carretera con colores y otras ayudas visuales. Además, el conductor puede agregar marcadores o señales en la imagen.