¿Se descargó la batería del carro? Así puede cargarla correctamente

Muchos conductores de vehículos se han enfrentado alguna vez a la descarga de la batería. Este inconveniente puede solucionarse de manera sencilla con la ayuda de otro carro.

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Existen varias causas por las que la batería puede descargarse. Según Kia Perú, una de las más comunes es dejar encendidas las luces exteriores o las intermitentes cuando el vehículo está apagado. Lo mismo ocurre si se dejan funcionando equipos como la radio o el aire acondicionado.

Otra causa es no utilizar el vehículo durante largos periodos de tiempo o no realizar los mantenimientos correspondientes. Además, las bajas temperaturas pueden hacer que la batería se congele y deje de funcionar.

Un vehículo puede cargar su batería con la ayuda de otro. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para identificar una batería descargada, se puede intentar arrancar el carro. En caso de no contar con ayuda, Kia Perú recomienda llamar a una grúa o a un mecánico experto.

¿Cómo cargar la batería?

Para cargar la batería con ayuda de otro carro es necesario contar con un juego de cables con pinzas. Lo recomendable es llevarlos siempre en el baúl para atender cualquier emergencia.

El vehículo debe estacionarse en un lugar seguro donde no afecte la movilidad. Si no es posible moverlo, el otro conductor deberá ubicarse frente al carro, dejando una distancia máxima de 45 centímetros entre ambos.

Antes de conectar las baterías, ambos vehículos deben estar en neutro y con el freno de mano activado. Es importante tener en cuenta que los cables rojos deben conectarse a los puntos positivos y los negros van al punto negativo de la batería cargada y de la descargada.

Una vez estén conectados, es necesario encender el vehículo con la batería cargada y acelerar ligeramente. Después de cinco minutos, el carro descargado podrá arrancar.

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“Si arranca a la primera, déjalo encendido y ve retirando las pinzas, primero del borne negativo de la batería descargada, después el de la batería cargada y posteriormente los dos cables rojos de los bornes positivos”, indicó Kia.

El carro debe permanecer encendido durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, podrá utilizarse sin inconvenientes. Algunos conductores prefieren empujar el vehículo e intentar arrancarlo en movimiento.