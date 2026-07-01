El Tren de la Sabana llegará a Nemocón, Cundinamarca: así van las obras

La Gobernación de Cundinamarca confirmó que ya están avanzando las obras que rehabilitarán el corredor férreo entre Zipaquirá y Nemocón. El objetivo es recuperar el corredor histórico e impulsar el turismo en el municipio.

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La obra está siendo ejecutada por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) y ya alcanza un avance del 63%. Las actividades incluyen el cambio de 1.400 traviesas, la construcción de nuevos drenajes, la reposición de sujeciones y el mantenimiento de pasos a nivel en Zipaquirá, Cogua y Nemocón.

La inversión total es de $4.950 millones y se espera que las obras terminen en los próximos cinco meses. Con la rehabilitación, el Tren de la Sabana volverá a llegar hasta Nemocón y dinamizará la conectividad en la región.

“Estamos rehabilitando 14,6 kilómetros del corredor férreo que conecta a Zipaquirá con Nemocón, una intervención histórica que permitirá que el tren vuelva a este municipio, fortaleciendo su competitividad, su turismo y la conexión con la Sabana”, indicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Las autoridades esperan que la llegada del tren a Nemocón, impulse el turismo del municipio. Foto: Jorge Rey

El recorrido

Durante décadas, las vías férreas de Nemocón permitieron el transporte de pasajeros y la circulación de productos de mercado. Es por esto que el ICCU, la Secretaría de Movilidad Contemporánea, la Alcaldía de Nemocón y la Gobernación se unieron para llevar a cabo el proyecto.

“Una vez finalicen las obras, la infraestructura podrá articularse con el proyecto RegioTram del Norte, permitiendo que los viajeros conecten el sistema de tren ligero con el corredor férreo tradicional para llegar hasta la Mina de Sal de Nemocón”, explicó la Gobernación.

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La conexión ferroviaria del municipio lleva 21 años sin operar, por lo que es necesario realizar intervenciones antes de reactivar el servicio. Nemocón recibe cerca de 73.000 turistas al año, especialmente por la mina de sal. Con el regreso del tren, las autoridades esperan que el número de visitantes aumente en los próximos años.