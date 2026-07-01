La Alcaldía de Medellín y el Gobierno de la República de Corea formalizaron un nuevo acuerdo de cooperación internacional que permitirá invertir 3,5 millones de dólares.

Esta suma estará dirigida a proyectos de movilidad inteligente y seguridad vial en la capital antioqueña durante los próximos dos años.

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Medellín y Corea del Sur fortalecen su cooperación internacional

Los recursos, equivalentes a 4.460 millones de wones surcoreanos, serán aportados por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte (MOLIT) de Corea del Sur.

Estos recursos financiarán un proyecto que se desarrollará entre 2026 y 2028.

La iniciativa busca incorporar soluciones tecnológicas para mejorar la gestión del tránsito, prevenir siniestros y hacer más eficiente la movilidad en la ciudad.

Uno de los principales componentes del convenio será la elaboración de un Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).

Esto servirá como hoja de ruta para integrar herramientas de inteligencia artificial, analítica de datos y monitoreo en tiempo real al sistema de movilidad de Medellín, de acuerdo a lo que se registra en El Colombiano.

Además del plan maestro, el proyecto contempla tres pilotos .

Uno de ellos estará enfocado en entornos escolares, deprimidos viales y corredores con alta pendiente, zonas donde se instalarán tecnologías para reducir riesgos y facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades de tránsito.

También habrá cruces peatonales inteligentes que advertirán la presencia de estudiantes y peatones.

Contará con sensores para detectar inundaciones en deprimidos y sistemas de alerta en vías con fuertes inclinaciones para disminuir la probabilidad de accidentes.

El acuerdo también incluye un componente de transferencia de conocimiento.

El personal del Centro Integrado de Tráfico y Transporte (CITRA) recibirá capacitación especializada para operar las nuevas herramientas y garantizar su funcionamiento una vez finalice el proyecto.

De acuerdo con el medio en mención, el secretario (e) de Movilidad de Medellín, Luis Echeverry, aseguró que esta alianza permitirá consolidar una infraestructura digital que integre información de distintas fuentes en tiempo real.

De esta forma se fortalecerá el monitoreo del tránsito, se optimizará la operación semafórica y será un apoyo para la toma de decisiones mediante inteligencia artificial.

Corea del Sur invertirá 3,5 millones de dólares en Medellín para implementar tecnología que mejore la movilidad y la seguridad vial 👇https://t.co/Yu2CKoG4wu — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) June 30, 2026

La alianza entre Medellín y Corea del Sur sigue creciendo

Este no es el primer proyecto conjunto entre Medellín y Corea del Sur.

En abril de este año ambas partes firmaron otro acuerdo de cooperación por 16,4 millones de dólares.

En su momento, el dinero se utilizó para transformar el manejo de residuos sólidos, fortalecer la economía circular y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el Valle de Aburrá.

La relación entre Medellín y el país asiático también ha dejado resultados en años anteriores.

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Entre 2018 y 2020, la cooperación coreana financió la creación del Centro Integrado de Tráfico y Transporte (CITRA), una plataforma que modernizó el monitoreo de la movilidad en la ciudad.

El nuevo convenio busca ampliar ese trabajo mediante la incorporación de tecnologías más avanzadas basadas en inteligencia artificial.