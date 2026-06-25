Medellín sigue apostándole a la movilidad inteligente.

La Alcaldía avanza en la modernización de la red semafórica con la instalación de nuevos semáforos de piso en sectores estratégicos de la ciudad.

Esta tecnología diseñada para fortalecer la seguridad vial y facilitar los desplazamientos de miles de ciudadanos.

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Medellín instala más semáforos inteligentes

La transformación de la infraestructura semafórica se ha convertido en una de las apuestas de la administración distrital para mejorar las condiciones de movilidad en zonas de alta circulación peatonal.

Según información divulgada por la Alcaldía de Medellín, durante los últimos meses se han venido incorporando semáforos de piso en distintos corredores urbanos como parte de un programa integral de modernización tecnológica.

De acuerdo con datos entregados por la administración local, durante 2026 fueron instalados 202 nuevos semáforos de piso en cruces peatonales ubicados en sectores de La Candelaria, Laureles–Estadio y El Poblado.

Con esta expansión, la ciudad alcanza un total de 316 dispositivos instalados entre 2025 y 2026, consolidando una estrategia enfocada en hacer más visibles las señales de tránsito para quienes se desplazan a pie.

Estos dispositivos funcionan mediante luces LED integradas en el pavimento y sincronizadas con los semáforos tradicionales.

Su objetivo es ofrecer una señal adicional a los peatones al momento de cruzar las vías, especialmente en un contexto donde el uso constante de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos puede distraer a las personas mientras caminan.

La iniciativa hace parte de un proceso más amplio de actualización de la red semafórica de Medellín.

En junio de 2025, la Alcaldía informó que había comenzado la instalación de semáforos de piso en corredores como la avenida La Playa, la avenida Oriental, Laureles y el entorno del estadio Atanasio Girardot.

En ese momento, las autoridades señalaron que la medida buscaba reducir riesgos para peatones y fortalecer la seguridad vial en puntos de alta afluencia.

La Secretaría de Movilidad ha destacado que la renovación de la infraestructura semafórica incluye además la actualización de controladores, la instalación de contadores regresivos y la implementación de gabinetes antivandalismo.

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Esto último con el fin de proteger los equipos que regulan el tránsito en las intersecciones.

Con la expansión de los semáforos de piso y la incorporación de sistemas orientados a la accesibilidad, Medellín continúa fortaleciendo una estrategia que busca adaptar el espacio público a las nuevas dinámicas urbanas