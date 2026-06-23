No caiga en estafas: alerta en Medellín por falsos tramitadores que prometen entregar vehículos inmovilizados

Uno de los trámites que más dolores de cabeza le saca a los conductores es el que tiene relación con vehículos inmovilizados; especialmente cuando se trata de recuperar un automóvil o motocicleta retenidos por las autoridades de tránsito. La necesidad de agilizar procesos y reducir tiempos de espera puede llevar a que algún ciudadano incauto, en la ansiedad, pueda caer en estafas y personas inescrupulosas.

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Justamente, esa situación ha sido aprovechada por individuos que ofrecen supuestos servicios de intermediación sin contar con autorización oficial. Las autoridades medellinenses han advertido que este tipo de prácticas pueden derivar en pérdidas económicas para los ciudadanos y, en algunos casos, en la entrega de información personal a redes dedicadas a actividades fraudulentas.

En ese orden de ideas, la Secretaría de Movilidad de Medellín emitió una alerta por la aparición de falsos tramitadores que estarían prometiendo la entrega de vehículos inmovilizados a cambio de dinero. Según informó la entidad, estas personas aseguran tener contactos o mecanismos para agilizar los procesos de salida de patios, pese a que los procedimientos establecidos deben cumplirse de manera oficial y conforme a la normatividad vigente.

Los patios de Medellín superan los 70.000 vehículos inmovilizados entre carros y motocicletas - imagen de referencia. Foto: Secretaría de Movilidad - API

La alerta llega después de que algunos ciudadanos reportaron haber sido contactados por personas que se presentan como intermediarios o gestores especializados en trámites de tránsito. Los presuntos estafadores ofrecen resolver rápidamente los procedimientos relacionados con vehículos inmovilizados y solicitan pagos anticipados para adelantar supuestas gestiones administrativas, pero al final, no cumplen con nada.

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La Secretaría de Movilidad explicó que ningún particular está autorizado para modificar, acelerar o alterar los procedimientos requeridos para la entrega de un vehículo retenido.

Todos los trámites deben realizarse a través del canal oficial, es decir, ‘Movilidad en Línea’, y cualquier cobro relacionado con multas, patios o grúas debe efectuarse mediante los mecanismos autorizados por la administración distrital.

Movilidad en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Las personas que prometan resultados inmediatos o que aseguren tener vínculos con funcionarios encargados de los procesos lo están engañando. La secretaría también recomendó no entregar dinero en efectivo, documentos personales ni información sensible a terceros que no puedan acreditar una relación formal con las entidades competentes.

La administración distrital también hizo un llamado a denunciar cualquier intento de estafa o contacto sospechoso relacionado con estos procedimientos. La información suministrada por los ciudadanos puede contribuir a identificar a los responsables y prevenir que más conductores resulten afectados por esta modalidad.