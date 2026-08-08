Los usuarios de la autopista Floridablanca–Piedecuesta ya enfrentan un cambio en la movilidad: el puente peatonal ubicado entre las estaciones de servicio El Tiger y Aranzoque fue desmontado como parte de las obras del Tercer Carril.

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Paso peatonal temporal funcionará durante cuatro meses

La autopista que comunica a Floridablanca con Piedecuesta tendrá un paso peatonal temporal durante los próximos cuatro meses.

Esto, mientras avanzan las obras de construcción del Tercer Carril y se instala un nuevo puente peatonal en este sector, según informó Alerta Bucaramanga.

La medida comenzó a regir después del reciente desmonte del puente peatonal ubicado entre las estaciones de servicio Aranzoque y Ruitoque.

La intervención está a cargo de la Secretaría de Infraestructura de Floridablanca y hace parte del proyecto vial que se desarrolla entre el estadio Álvaro Gómez Hurtado y el sector conocido como Papi Quiero Piña.

Durante este periodo, los peatones podrán cruzar la autopista por el paso habilitado temporalmente y contarán con el acompañamiento de paleteros o reguladores de tránsito.

Estos trabajadores estarán encargados de detener momentáneamente el flujo vehicular para facilitar el cruce seguro de las personas de un costado al otro de la vía.

El cambio es especialmente relevante para quienes se movilizan diariamente por este corredor, debido al alto flujo vehicular que caracteriza la conexión entre Floridablanca y Piedecuesta.

El punto intervenido es uno de los cruces peatonales más utilizados de la autopista Floridablanca–Piedecuesta.

La zona también concentra comercios, viviendas e instituciones educativas, por lo que registra un flujo constante de peatones.

El corredor conecta además con otros sectores de Floridablanca, Bucaramanga y Girón, aumentando la importancia del cruce para la movilidad del área metropolitana.

Decenas de personas lo usan a diario para desplazarse, especialmente hacia Ruitoque Bajo y desde el sector de la estación de servicio Ruitoque, conocida como El Tiger.

Por esa razón, las autoridades han pedido a conductores y peatones respetar la señalización y las indicaciones de los reguladores mientras avanzan los trabajos.

El proyecto del Tercer Carril contempla la instalación de una nueva estructura que permitirá nuevamente el paso de peatones por encima de la autopista una vez finalicen las obras correspondientes.

El puente peatonal fue desmontado para permitir el avance de las obras del Tercer Carril y dar paso a la construcción de una nueva estructura. Foto: Foto: X @vanguardiacom

Modificar el paso peatonal en la autopista hacia Piedecuesta

El retiro del puente peatonal hace parte del avance del proyecto del Tercer Carril de Floridablanca, una de las principales obras de infraestructura vial que se ejecutan actualmente en el área metropolitana de Bucaramanga.

La Alcaldía de Floridablanca había anunciado el desmonte de la estructura para la noche del 3 de agosto, entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente.

El proyecto no contempla simplemente retirar el puente. La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca informó desde marzo que dentro de las obras está prevista la construcción de un nuevo puente peatonal entre las estaciones de servicio Aranzoque y El Tiger.

El propósito es mejorar las condiciones de seguridad para quienes necesitan atravesar este corredor vial.

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Mientras avanzan los trabajos, los peatones deberán atender la señalización y las instrucciones de los encargados del manejo del tránsito en el sector.

La prioridad será evitar cruces improvisados sobre una autopista que mantiene un flujo elevado de vehículos.

La expectativa es que el nuevo puente peatonal quede instalado en diciembre de 2026, permitiendo nuevamente un cruce elevado en este punto de alto tránsito de vehículos y peatones del área metropolitana de Bucaramanga.