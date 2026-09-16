Nueva masacre: tres hombres fueron asesinados en El Espinal, Tolima

Una nueva masacre sacude a las regiones de Colombia. En esta oportunidad, tres hombres fueron asesinados en un barrio de El Espinal, en el departamento del Tolima, por parte de sujetos fuertemente armados. De acuerdo con la información conocida, todo ocurrió durante la noche del martes 15 de septiembre en el barrio Balkanes.

El coronel Ferney Martín Romero, comandante de la Policía del Tolima, dialogó con Caracol Radio, donde precisó que todo sucedió a las 8:00 de la noche, cuando los pistoleros llegaron hasta donde estaban las víctimas y abrieron fuego contra ellas.

“Lamentablemente, debido a la gravedad de las heridas, estas tres personas perdieron la vida; de manera inmediata, la Policía en el Tolima dispuso un equipo especial de inteligencia y Policía Judicial que adelanta las labores investigativas”, detalló el oficial.

Los criminales huyeron y ahora los investigadores se encuentran revisando las cámaras de seguridad de la zona con el fin de poder identificar plenamente a los responsables del caso que ha generado conmoción entre la ciudadanía.

Otra de las preocupaciones en esta zona de Colombia es que han aumentado en hasta un 65 % los casos de homicidio, lo que ha prendido las alarmas de las autoridades, quienes viene intensificando las operaciones y los controles en los puntos más complejos en materia de seguridad.

Durante los primeros seis meses de 2026 hubo 220 asesinatos en Tolima, frente a 133 casos durante el mismo periodo de 2025.

Desde la Policía Nacional hicieron un llamado a la comunidad para que puedan denunciar cualquier hecho de violencia o actividad sospechosa por medio de la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas del día.

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