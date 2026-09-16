Encuentran a Josephe Santiago, joven de 15 años desaparecido en Bogotá: Carlos Fernando Galán confirmó dónde fue localizado

Las autoridades confirmaron que en las últimas horas fue encontrado Josephe Santiago Santamaría Jiménez, de 15 años, quien estaba desaparecido desde el pasado 10 de septiembre en Bogotá.

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La Secretaría de Seguridad fue la institución que confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde precisó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía halló al adolescente en el centro de la capital del país.

Por el momento, no se conocen mayores detalles sobre cómo estaba y por qué no se sabía nada de él en los últimos días.

“En este momento se adelantan las verificaciones correspondientes sobre su estado de salud y se avanza en la activación de las rutas de restablecimiento de derechos”, indicó la entidad.

El alcalde Carlos Fernando Galán también confirmó en sus redes sociales que el joven ya apareció. “Josephe Santiago Santamaría, desaparecido desde el 10 de septiembre, fue localizado en el centro de Bogotá”, señaló.

Tras esto, las autoridades intentarán establecer qué fue lo que pasó con él, cómo desapareció, por qué no había vuelto a su casa y qué hacía en esta zona de la ciudad.

Poco antes de que se confirmara esto, John Mauricio Santamaría, papá del menor, había hecho un llamado a las autoridades para que aceleraran la búsqueda.

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De hecho, manifestó que contaba con una imagen que ubicaría a su hijo dentro del sistema TransMilenio. “La única información que tengo, y una foto, es que está en la estación de la 77 y de ahí no he logrado ver nada más”, había comentado.

Además, había aprovechado para recordar que no solo era el caso de su familia, sino que había más menores que se encontraban desaparecidos en la capital del país.

“Ahora no es solo mi hijo, hay más chicos perdidos, no en esta localidad, pero sí en Bogotá. Entonces lo que yo quiero es tener más celeridad en los procesos que están llevando”, expresó.

Afortunadamente, Josephe Santiago apareció con vida y ahora se intenta esclarecer qué fue lo que pasó.