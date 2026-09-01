Policía revela nuevos detalles del caso de Michelle Dayana: así encontraron el cuerpo de la niña de seis años en Antioquia

Con el paso de las horas comienzan a conocerse detalles sobre el doloroso hallazgo de Michelle Dayana Henao Chavarría, la niña de seis años que permaneció desaparecida durante siete días en el municipio de Buriticá, Antioquia.

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El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, contó en Noticias Caracol que fue un campesino quien encontró el cuerpo la tarde del lunes 31 de agosto, mientras realizaba un recorrido por la finca en la que trabajaba.

Según relató el oficial, el hombre observó varios gallinazos reunidos en un punto del terreno. La situación despertó su curiosidad, por lo que decidió acercarse para comprobar qué había en el lugar.

“Vio unos gallinazos, lo que le llamó la atención, y arrimó donde estaban ellos, y verificó que se trataba de un cuerpo humano en alto grado de descomposición”, explicó el comandante de la Policía de Antioquia en el informativo.

El hallazgo ocurrió hacia las 3:30 de la tarde. El campesino alertó a los bomberos y, posteriormente, se coordinó la llegada de uniformados de la Policía, funcionarios del CTI y personal de Policía Judicial de Infancia.

Los investigadores adelantaron la inspección del lugar y posteriormente realizaron la recuperación del cuerpo, que por sus características corresponde a la menor Michelle. Una de las pistas encontradas allí resultó especialmente importante para relacionarlo con la pequeña.

La prenda que encontraron en el lugar

El coronel Muñoz reveló que durante la inspección fue encontrada una blusa roja que coincidía con la descripción de la ropa que llevaba Michelle cuando desapareció.

“Se determinó que había una prenda de vestir, una blusa de color rojo que tenía la menor, con las descripciones que nos dio la familia”, señaló.

El cuerpo fue trasladado a Medellín para que Medicina Legal adelante los procedimientos correspondientes y determine las causas de la muerte. Ese análisis será clave para resolver varias de las preguntas que todavía rodean el caso.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente qué ocurrió con Michelle después de que desapareció ni cuáles fueron las circunstancias que provocaron su muerte. La investigación continúa en manos del CTI y de unidades de Policía Judicial.

#Colombia | En Antioquia hallaron el cuerpo de la pequeña Michelle Dayana, menor que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de agosto. Esto se sabe



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Una búsqueda que se extendió durante ocho días

Michelle había desaparecido en horas de la tarde del lunes 24 de agosto. Desde entonces, autoridades, organismos de socorro y habitantes de la zona participaron en diferentes jornadas para intentar localizarla.

Durante los primeros días se desplegaron equipos especializados y guías caninos de búsqueda y rescate. Sin embargo, pese a los recorridos realizados, no fue posible encontrar a la pequeña.

“Empezó una labor activa con organismos de socorro, con algunos guías caninos especializados en búsqueda y rescate, sin lograr unos objetivos o resultados”, relató el coronel Muñoz.

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El comandante también confirmó que, según la información entregada por la madre de Michelle, anteriormente se habían presentado otros episodios en los que la niña salía de su vivienda y posteriormente regresaba.

“Según la versión de la mamá, nos decía que no era la primera vez (…) que la niña se perdía; de hecho, se perdía en horas de la tarde y ya al otro día aparecía”, aseguró.

Michelle tenía autismo y epilepsia y no podía hablar, condiciones que incrementaron la preocupación de sus familiares y de las autoridades durante los días en que se desconoció su paradero.

Aumentaron la recompensa para esclarecer el caso

Tras conocerse el hallazgo, la Gobernación de Antioquia anunció que la recompensa aumentó a 100 millones de pesos para quien entregue información que contribuya al esclarecimiento de la muerte de la menor.

El comandante Muñoz señaló que las autoridades están verificando los diferentes elementos recopilados para determinar “qué fue lo que pasó, por qué se extravió y cómo fueron las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo”.